Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଡିଏନଏ ଜିନୋମ୍ ସିକୋଇନ୍ସିଂ

DNA Genome Sequencing of Athletes: ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଜେନେଟିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଡିଏନଏ ସିକୋଇନ୍ସିଂ ଦେଶକୁ 'କ୍ରୀଡା ମହାଶକ୍ତି'ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏହା ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 30, 2026, 12:15 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:15 AM IST
ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଡିଏନଏ ଜିନୋମ୍ ସିକୋଇନ୍ସିଂ
Image Credit: ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ..
2
3
4
5