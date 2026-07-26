ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଡିଏନଏ ଜିନୋମ୍ ସିକୋଇନ୍ସିଂ

DNA Genome Scheme Sequencing of Indian Athletes: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। 'ହକିର ଜାଦୁଗର' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆମର ଆଜିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଯିଏ ୧୯୨୮, ୧୯୩୨ ଏବଂ ୧୯୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା କରାଇଥିଲେ। ମେଜର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ହୁଅନ୍ତି । ପରେ ଖେଳାଳି ଜଣଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥାଏ।
ତଥାପି, ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏବେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଡିଏନଏ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ - ଡିଏନଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା - ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିବାରେ ଡିଏନଏ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? ଏହା ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ମହାଶକ୍ତି ଭାବରେ କିପରି ଉଭା କରିପାରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଜାଣିବା।
କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ
୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିବାରେ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ 'କ୍ରୀଡା ଜେନୋମିକ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ' ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ 'ଡିଏନଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ' ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଏନଏ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହା ଏଠାରେ ଅଛି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଗୁଜରାଟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ୨୦୦୦ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେଟିକ୍ (ଡିଏନଏ) ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ୧୦,୦୦୦ ଖେଳାଳି ଜେନେଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ଭାବରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଡିଏନଏର ଏକ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି।
ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ DNA ପରୀକ୍ଷା
ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ DNA ପରୀକ୍ଷାର ଲାଭ କ’ଣ - ଏପରି ପରୀକ୍ଷା ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିପରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେହିପରି DNA ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏହି DNA ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳ ଚୟନ, ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମୂଳତଃ, DNA ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଠିକ୍ ଖେଳ ବାଛିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଲିମ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ମାନବ ଶରୀରରେ ACTN3 ନାମକ ଏକ ଜିନ୍ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ "ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଜିନ୍" କୁହାଯାଏ। ଏକ ସକ୍ରିୟ ACTN3 ଜିନ୍ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଖରେ "ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ୱିଚ୍ ମାଂସପେଶୀ ତନ୍ତୁ" ର ଅଧିକ ପରିମାଣ ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଖେଳାଳିମାନେ ୧୦୦ ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଭାରୋତ୍ତୋଳନ କିମ୍ବା ବକ୍ସିଂ ଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଖେଳରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରନ୍ତି।
ସେହିପରି, ACE ଜିନ୍ ଅଛି, ଯାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା "ସ୍ଲୋ-ଟ୍ୱିଚ୍ ମାଂସପେଶୀ ତନ୍ତୁ"ର ବିକାଶକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, ଯାହା ମାରାଥନ, ସାଇକେଲିଂ ଏବଂ ସନ୍ତରଣ ଭଳି ସହନଶୀଳତା-ଭିତ୍ତିକ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆଘାତର ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।
ଡିଏନଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ହାସଲ କରି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡା, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୃତ "ଗୋଟିଏ ଖେଳାଳି, ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ" ଏବଂ "ଗୋଟିଏ ଖେଳାଳି, ଗୋଟିଏ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ" ରଣନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଚୀନ୍ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ପରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଛନ୍ତି
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିବାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଜୁରାଟ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଗୁଜୁରାଟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟ ଟେନିସ୍ ସଂଘ ସହିତ ଜଡିତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କଠାରୁ ଡିଏନଏ ନମୁନା ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ ତୀରନ୍ଦାଜୀ, ଜୁଡୋ, ବକ୍ସିଂ ଏବଂ ସୁଟିଂରେ ଜଡିତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କଠାରୁ ଡିଏନଏ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସଂଗୃହିତ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଆଥଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାରତ ପାଇଁ ନୂଆ ହୋଇପାରେ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଆଥଲେଟମାନଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିବାରେ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଚୀନ୍ ଜେନେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଡିଏନଏ ସିକୋଇନ୍ସିଂକୁ ଏକୀକୃତ କରି ଏହାର କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲା। ବେଜିଂ ୨୦୨୨ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ, ଚୀନ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଖେଳାଳି ଚୟନ ପାଇଁ "ଜିନୋମ୍ ସିକୋଇନ୍ସିଂ" ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଉଭୟ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ, ଗତି, ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଭଳି ବର୍ଗରେ ଅତି କମରେ ୩୦୦ ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡିଏନଏକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା: ୨୦୧୪ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମୋଟ ନଅ ପଦକ - ତିନୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଚାରି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି କାଂସ୍ୟ - ଜିତିଥିବା ଚୀନ୍ ୨୦୨୨ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମୋଟ ୧୫ ପଦକ - ନଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଚାରି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି କାଂସ୍ୟ - ହାସଲ କରିଥିଲା।
୨୦୨୧ରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ, ୨୨୮ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡିଏନଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ମଡେଲ୍ ୭୪ ପ୍ରତିଶତ ସଠିକତା ହାର ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ମଡେଲ୍ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ସଠିକତା ହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ଚୀନ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ଡିଏନଏ ନମୁନା ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭାକୁ ନିବିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ ଯେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ - ବିଶେଷକରି ଭାରତରେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉଜବେକିସ୍ତାନର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆଠ ଗୁଣ।
ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ଯୋଜନା କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ?
ଭାରତରେ, ୨୬୦ ନିୟୁତ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୬୪% କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା କ୍ରୀଡାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୧% ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କୌଣସି କ୍ରୀଡା ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି।
ଯଦି କ୍ରୀଡାବିତ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭାରତ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ମହାଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ କ୍ରୀଡାବିତ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଗୁଗୁଲ୍ ଏବଂ ଡେଲୋଏଟ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ରୀଡ଼ା ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି, ଯାହା ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୪.୭ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି; ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୦ ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ପଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ପ୍ରୟାସ
ଖେଳବିଦଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ; ଏହା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତଥାପି, ଆପଣ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରଦାନ ନକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ପଡ଼ିଆ - କିମ୍ବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ - ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ଏପରି ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ଅଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ, ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ମୁମ୍ବାଇର ନେଭିଲ୍ ଡି'ସୁଜା ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଥିରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି: "ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ବଞ୍ଚାଅ।" ମୁମ୍ବାଇର ଯୁବ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳପଡ଼ିଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥା, BMC, ନେଭିଲ୍ ଡି'ସୁଜା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି; କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଖେଳାଳିମାନେ କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ ବରଂ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ
ଆମେ BMCର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କଥା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲୁ। ନେଭିଲ୍ ଡି'ସୁଜା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇର କୋଅପରେଜ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା; ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଫି ଆଦାୟ କରିଥିଲା। ଏକ ଘଣ୍ଟା ଖେଳ ପାଇଁ ୩,୦୦୦ ଦେବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ନେଭିଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ଅଛି; ବିଏମସି ଖେଳପଡ଼ିଆକୁ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନେଭିଲ୍ ଡି'ସୁଜାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଡ଼ିଆ - ଯିଏ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ - ଏବଂ ଯାହା ରାହୁଲ ଭେକେ, ରେନିୟର ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ ଏବଂ ଆମେ ରାନାୱାଡେଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି।
ଗତ ବର୍ଷ ଧରି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ରୀଡା ଏବଂ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨,୫୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଦାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦଶରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ରୀଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ନୂତନ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତଥାପି, ଯଦି ଖେଳ ପଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ପଦକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ।
#DNAमित्रों | देश में पहली बार..DNA से प्लेयर होंगे तैयार ! DNA मिलेगा.. भारत 'खेल में महाशक्ति' बनेगा !
भारत को 'सुपरपावर' बनाने वाला DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #Gujarat #Sports #DNA@rahulsinhatv pic.twitter.com/nRAX1MULmb
— Zee News (@ZeeNews) August 29, 2026