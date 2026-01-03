Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3062770
Zee OdishaOdisha SportsDutee Chand: କଟକ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ଦୌଡରାଣୀ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣା

Dutee Chand: କଟକ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ଦୌଡରାଣୀ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣା

ଦୂତୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଓ ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ବେଶିକିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହଁ। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛୁ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:30 PM IST

Trending Photos

Dutee Chand: କଟକ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ଦୌଡରାଣୀ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣା

Dutee Chand Car Accident: ଆଜି ସକାଳେ କଟକ ନିକଟସ୍ଥ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପୋଲ ପାଖରେ ଦୌଡରାଣୀ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୂତିଙ୍କ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ଯ ହରାଇ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରାସ୍ତାର ପ୍ରାଶ୍ଵ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗାଡିର କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଦୂତୀ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଓ ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ବେଶିକିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହଁ। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛୁ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଦୂତୀ ପରିବାର ସହ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ ଚକ ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ଯ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା।

Also Read- Gold Rate Weekly Update: ସୁନା ଦରରେ ଚାରି ଅଙ୍କ ହ୍ରାସ, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ୧୦ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ...

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Maoist Operation: ସୁକମା-ବିଜାପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ୧୪ ନକ୍ସଲ ନିହତ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Dutee Chand
Dutee Chand: କଟକ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ଦୌଡରାଣୀ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣା
Kundali
Ollywood News: ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "କୁଣ୍ଡଳୀ"ର ଶୁଭ ମହୁରତ
Venezuela Airstrike
Venezuela Attack: ଚାରୋଟି ସହରରେ ବୋମାମାଡ଼, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ବଢିଲା ଆମେରିକା-ଭେନଜୁଏଲା କଳି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
OPSC
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ OPSCରେ ସାମିଲ ହେଲା OAS, ORS