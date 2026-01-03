Dutee Chand: କଟକ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ଦୌଡରାଣୀ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣା

ଦୂତୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଓ ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ବେଶିକିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହଁ। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛୁ।
Dutee Chand Car Accident: ଆଜି ସକାଳେ କଟକ ନିକଟସ୍ଥ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପୋଲ ପାଖରେ ଦୌଡରାଣୀ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୂତିଙ୍କ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ଯ ହରାଇ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରାସ୍ତାର ପ୍ରାଶ୍ଵ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗାଡିର କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଦୂତୀ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଓ ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ବେଶିକିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହଁ। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛୁ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଦୂତୀ ପରିବାର ସହ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ ଚକ ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ଯ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା।
