ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇଜିପ୍ଟ, ୯୨ ବର୍ଷ ପରେ ବଡ ରେକର୍ଡ

FIFA 2026: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ G ମ୍ୟାଚରେ, ଇଜିପ୍ଟ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଇଜିପ୍ଟର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ, ୯୨ ବର୍ଷ ଏବଂ ୨୫ ଦିନ ପରେ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ମହମ୍ମଦ ସାଲାହ ଏହି ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଥିଲେ। ବିଜୟୀ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବା ସହିତ, ସାଲାହ ବିଶ୍ୱକପର ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣରେ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଇଜିପ୍ଟର ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୩୪ ବର୍ଷ ଏବଂ ୯ ଦିନ ବୟସରେ ଗୋଲ ଦେଇ, ସେ ମିଶର ପାଇଁ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ।
ମହମ୍ମଦ ସାଲାହ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଗଡି ଅବଦେଲଘାନିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ; ପୂର୍ବରୁ ୧୯୯୦ରେ ଅବଦେଲଘାନି ୩୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ୩୨୦ ଦିନ ବୟସରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ୧୫ ମିନିଟରେ ୧-୦ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଫିନ୍ ସୁରମାନ କର୍ଣ୍ଣର କିକ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ହେଡର୍ ଦେଇ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ପରେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ହାଫ୍ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇଜିପ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ମନା କରିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମିଶର ଅଧା ସମୟରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି, ବିରତି ପରେ ଦଳ ତାର ଖେଳ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମିଶର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ସାଲାହ ଏବଂ ଏମାମ ଆଶୋର ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗୋଲ୍କିପର ଭଲ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମିଶରର ଗୋଲ୍କିପର ମୋସ୍ତାଫା ଶୋବେର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ। ମିଶର ୫୮ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସଫଳତା ପାଇଲା; ଜିକୋ ଏକ ଫ୍ରି ହେଡର୍ ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରି ସ୍କୋର୍କୁ ୧-୧ରେ ସମାନ କରିଥିଲେ। ନଅ ମିନିଟ୍ ପରେ, ମହମ୍ମଦ ସାଲାହ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏକ ଚମତ୍କାର ଦଳଗତ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ, ସେ ଏକ କମ୍ ସଟ୍ ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରି ଇଜିପ୍କୁ ୨-୧ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଜିପ୍ଟ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ୮୨ ତମ ମିନିଟରେ, ଟ୍ରେଜେଗୁଏଟ୍ ତୃତୀୟ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ଇଜିପ୍ଟର ବିଜୟକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ।
ଇଜିପ୍ଟର ବିଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ସାଲାହ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସଫଳତାକୁ ଦେଶର ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯିବ। ମୋସ୍ତଫା ଜିକୋ, ମହମ୍ମଦ ସାଲାହ ଏବଂ ଟ୍ରେଜେଗୁଏଟ୍ଙ୍କ ଗୋଲ ପାଇଁ ଇଜିପ୍ଟ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପରେ ଇଜିପ୍ଟର ଦଳ ୦-୧ ପଛରେ ଥିଲା । ତଥାପି, ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ତିନୋଟି ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ସାଲାହ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ଶବ୍ଦରେ କହିବି ଜାଣିନାହିଁ। ଏହା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା। ଆଶା କରୁଛି, ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ସମାନ ଭାବରେ ଜାରି ରଖିବୁ, ଇତିହାସ ରଚିବୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଏହି ବିଜୟକୁ ଇଜିପ୍ଟର ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯିବ।"