Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇଜିପ୍ଟ, ୯୨ ବର୍ଷ ପରେ ବଡ ରେକର୍ଡ

ମହମ୍ମଦ ସାଲାହ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଗଡି ଅବଦେଲଘାନିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ; ପୂର୍ବରୁ ୧୯୯୦ରେ ଅବଦେଲଘାନି ୩୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ୩୨୦ ଦିନ ବୟସରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲ କରିଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 22, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:11 PM IST
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇଜିପ୍ଟ, ୯୨ ବର୍ଷ ପରେ ବଡ ରେକର୍ଡ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ୪୦% ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha news51 min ago
2
Tamil Nadu Gas Leak1 hr ago
3
Alireza Beiranvand1 hr ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
Aki’s Harbour2 hrs ago