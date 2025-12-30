Advertisement
England squad: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, IPL ରେ ବ୍ୟାନ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳି ହେବେ ଅଧିନାୟକ

England squad for the 2026 T20 World Cup: ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ନେପାଳ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଇଟାଲୀ ସହିତ ରଖାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଫେବୃଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନେପାଳ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 30, 2025, 03:58 PM IST

England 2026 T20 World Cup Squad: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥର ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡି଼କ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଇପିଏଲରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକଙ୍କୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 

ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଖେଳିବ। ଉଭୟ ପାଇଁ ସମାନ ଦଳ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର କେବଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେ ଏବଂ ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସେ କେବଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ। ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକଙ୍କୁ ଦଳର ନେତୃୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଜସ୍ ବଟଲର୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ସାମ୍ କରନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ନେପାଳ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ସହିତ ରଖାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଫେବୃଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନେପାଳ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକଙ୍କୁ ଦଳରେ ମନୋନୀତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ ବର୍ଷ IPL ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ BCCI ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ IPL ରୁ ବ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ IPL ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

T20I ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦଳ: ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ (ଅଧିନାୟକ), ରେହାନ ଅହମ୍ମଦ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ୍, ଜ୍ୟାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ଜୋସ୍ ବଟଲର୍, ବ୍ରାଇଡେନ୍ କାର୍ସେ, ସାମ୍ କରନ୍, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ବେନ୍ ଡକେଟ, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଜେମି ଓଭରଟନ୍, ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜୋଶ୍ ଟୋଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଲୁକ୍ ଉଡ୍।

