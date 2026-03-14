Virat Kohli: ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଏହି ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି ବିରାଟ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି?

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3140783
Zee OdishaOdisha Sports

Virat Kohli: ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହା ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଢୋଲ" ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:15 PM IST

Trending Photos

Virat Kohli: ବଲିଉଡର ସର୍ବୋତ୍ତମ କମେଡି ଫିଲ୍ମ କଥା ଆସିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଥମେ ଉଠାଯାଏ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କମେଡି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ "ହେରା ଫେରି," "ହଙ୍ଗାମା," ଏବଂ "ଫିର ହେରା ଫେରି" ଭଳି ଡଜନ ଡଜନ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ନିକଟରେ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ପିଙ୍କଭିଲା ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କମେଡି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଧାରଣା ସରିଯାଇଛି।

ବିରାଟ କୋହଲି କ'ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ "ଢୋଲ" ଦେଖନ୍ତି?
ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରେ।" ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କମେଡି ଯାତ୍ରା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। 

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ଏକ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହି ଧାରାରୁ ବିଦାୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହା ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଢୋଲ" ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଭିନୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବଲିଉଡର ଏକ କଠୋର ବାସ୍ତବତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ, ପ୍ରମୁଖ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଢୋଲ"କୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମାଲାମାଲ ୱିକଲି" ଏକ ଏପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଛି ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ତାରକା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

