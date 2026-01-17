Hockey India League: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍

Hockey India League: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ (HIL) ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭ ଅକ୍ଟୋବରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୁଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Hockey India League: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ (HIL) ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭ ଅକ୍ଟୋବରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୁଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହରିକେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଘରୋଇ ଦଳ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସଜି ପାଇପର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗ୍ରୁପ୍-ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ପରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ରୁ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଗତବର୍ଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଉରକେଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି।
କଳିଙ୍ଗ ଲାନସର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୧ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଯାହା ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଲିଗ୍ ପୁଣି ଥରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ହକି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।