Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA 2026: ଫିଫା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ! ଟ୍ରଫି ହାତେଇବେ କି ଲିଓନେଲ ମେସି?

FIFA 2026: ଫିଫା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ! ଟ୍ରଫି ହାତେଇବେ କି ଲିଓନେଲ ମେସି?

FIFA 2026: ଫିଫା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସ୍ପେନ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ ଲଢ଼େଇ ୧୯ ଜୁଲାଇ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 17, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:59 AM IST
FIFA 2026: ଫିଫା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ! ଟ୍ରଫି ହାତେଇବେ କି ଲିଓନେଲ ମେସି?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Closed: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍‌ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟ
School closed44 min ago
2
top 10 news today2 hrs ago
3
Balochistan news2 hrs ago
4
petrol diesel price today3 hrs ago
5
Odisha Weather Update3 hrs ago