/FIFA 2026: ଫିଫା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ! ଟ୍ରଫି ହାତେଇବେ କି ଲିଓନେଲ ମେସି?

FIFA 2026: ଫିଫା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସ୍ପେନ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ ଲଢ଼େଇ ୧୯ ଜୁଲାଇ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ରାଜା ହୋଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ।ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦଳର ଯାତ୍ରା ଏକ ସିନେମାଟିକ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପୁନରାଗମନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା ହରାଇବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦଳ ପୁନରାଗମନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ରୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,ଦଳ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପୁନରାଗମନ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ,ବିଶ୍ୱ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ମେସିଙ୍କ ଯାଦୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ।
ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମିଆମିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା କେପ୍ ଭର୍ଡେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସ୍କୋରବୋର୍ଡ ୧୯ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୧-୧ ରେ ଲେଖାଥିଲା। ମେସି ୨୯ ତମ ମିନିଟ୍ ରେ ଦଳକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା'ପରେ, ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦୁଇଟି ଗୋଲ (ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଏବଂ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଲ) କରି ୩-୨ ରେ ବିଜୟୀ ହେଲା।
ଆଟଲାଣ୍ଟାରେ ଇଜିପ୍ଟ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ନାଟକୀୟ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ୧୫ ତମ ମିନିଟ୍ ରେ ୟାସେର ଇବ୍ରାହିମ୍ ଏବଂ ୬୭ ତମ ମିନିଟ୍ ରେ ମୁସ୍ତାଫା ଜିକୋଙ୍କ ଗୋଲ ସହିତ ଇଜିପ୍ଟ ୨-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଲା। ମେସି ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୭୯ ତମ ମିନିଟ୍ ରେ, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ରୋମେରୋ ମେସିଙ୍କ କ୍ରସ୍ ରେ ହେଡ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ପଛରେ ଥିବା ବେଳେ, ବିଜୟ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଚାରି ମିନିଟ୍ ପରେ, ମେସି ନିଜେ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଉନ୍ମାଦରେ ପକାଇଲେ। ତା'ପରେ, ଷ୍ଟପେଜ୍ ଟାଇମରେ ଏଞ୍ଜୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ଙ୍କ ହେଡର ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଜୟକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲା। ୭୮ତମ ମିନିଟ୍ ପରେ ୨-୦ ପଛରେ ରହିବା ପରେ ନିୟମିତ ସମୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଥିଲା।
ଏବେ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ ଆସୁଛି। ୬୭ତମ ମିନିଟ୍ରେ କାନସାସ ସିଟିରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ, ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଲା। ଆଲେକ୍ସିସ୍ ମ୍ୟାକ୍ ଆଲିଷ୍ଟର, ଜୁଲିଆନ୍ ଆଲଭାରେଜ୍ ଏବଂ ଲୌଟାରୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଙ୍କ ଗୋଲ ଯୋଗୁଁ ୩-୧ ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି,ମେସି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଲ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏବେ ଆଟଲାଣ୍ଟାରେ ସେମିଫାଇନାଲ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ୧-୦ ଆଗରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମିନିଟ୍ରେ ଏଞ୍ଜୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ ସମାନ କରିଥିଲେ। ଲୌଟାରୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ମେସିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିଜୟୀ ସ୍କୋର କରି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ।