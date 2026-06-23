FIFA 2026: ଜୋର୍ଡାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇଲା ଆଲଜେରିଆ

FIFA 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଜୋର୍ଡାନ ଓ ଆଲଜେରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଲଜେରିଆ ୬୮ତମ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୦-୧ରେ ପଛୁଆ ରହିଥିଲା। ଏପରି ମ୍ୟାଚ ହାରିଯିବାର ପୂରା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶଂସକ ଅନୁମାନ କରିନେଇଥିଲେ। ଖେଳର ୬୮ତମ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଲ କରିନଥିବା ବେଳେ ୦-୧ ଗୋଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଛୁଆ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖେଳର ୬୯ତମ ମିନିଟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଦେଇ ମ୍ୟାଚକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ମ୍ୟାଚକୁ ବରାବର କରିଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଖେଳର ୮୨ତମ ମିନିଟରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତିନେଇତିଲା ଆଲଜେରିଆ।
ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ବେ ଏରିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଜୋର୍ଡାନ ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ସହିତ ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିବା ଜୋର୍ଡାନ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଲଜେରିଆ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଦେଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ଜୋର୍ଡାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି।
ଫିଫା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲଜେରିଆ ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଲଜେରିଆ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଜୀବିତ ରଖିଲା। ଏହି ଗୋଲ ସହିତ ଆଲଜେରିଆ ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଗୋଲ ଦେବାରେ ୪୪ତମ ଦେଶ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ୩୬ତମ ମିନିଟରେ ଜୋର୍ଡାନ ପାଇଁ ନିଜାର ଅଲ-ରାଶଦାନ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଲଜେରିଆ ପାଇଁ ନାଧିର ବେନବୋଲି 69ତମ ମିନିଟରେ ଏବଂ ଅମିନ ଗୌଇରି ୮୨ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଫଳାଫଳ ସହିତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍ J ରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା 2026 ବିଶ୍ୱକପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯାହା ଦୁଇଟି ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହାସଲ ହୋଇଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଆଲଜେରିଆକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି, ମେସି ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଗୋଲ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ 2-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି, ଏବଂ ଉଭୟ ଗୋଲ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗୋଲ ସହିତ, ମେସି ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ହୋଇଛନ୍ତି।