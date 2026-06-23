Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ଜୋର୍ଡାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇଲା ଆଲଜେରିଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଜୋର୍ଡାନ ଓ ଆଲଜେରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଲଜେରିଆ ୬୮ତମ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୦-୧ରେ ପଛୁଆ ରହିଥିଲା। ଏପରି ମ୍ୟାଚ ହାରିଯିବାର ପୂରା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶଂସକ ଅନୁମାନ କରିନେଇଥିଲେ। ଖେଳର ୬୮ତମ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଲ କରିନଥିବା ବେଳେ ୦-୧ ଗୋଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଛୁଆ ରହି

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 23, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:47 PM IST
FIFA 2026: ଜୋର୍ଡାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇଲା ଆଲଜେରିଆ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେମୀଜୁଗଳଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ୍
Odia News54 min ago
2
Ethanol Blending India1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
jollywood2 hrs ago