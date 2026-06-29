Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Canada Vs South Africa: କାନାଡାର କମାଲ!ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧-୦ରେ ହରାଇ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି

Canada Vs South Africa: କାନାଡାର କମାଲ!ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧-୦ରେ ହରାଇ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି

Canada Vs South Africa: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସହ-ଆୟୋଜକ କାନାଡା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 29, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:42 PM IST
Canada Vs South Africa: କାନାଡାର କମାଲ!ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧-୦ରେ ହରାଇ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ketan Agarwal Case Update: କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍!ଭାବି ସ୍ବା
Ketan Agarwal Case Update29 min ago
2
Rath Yatra 202659 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
Brazil vs Japan2 hrs ago
5
Snana Purnima3 hrs ago