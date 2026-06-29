/Canada Vs South Africa: କାନାଡାର କମାଲ!ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧-୦ରେ ହରାଇ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି

Canada Vs South Africa: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସହ-ଆୟୋଜକ କାନାଡା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, କାନାଡା ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲରେ (୧୬ ରାଉଣ୍ଡ) ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଟାଇମ୍ (୯୦+୨ ମିନିଟ୍)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିନିଟ୍ରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ୟୁଷ୍ଟାକ୍ୱିଓ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା କାନାଡାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ସାରା ଉଭୟ ଦଳ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲେ। ୟୁଷ୍ଟାକ୍ୱିଓ ପେନାଲ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରୁ ରୋନୱେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ନେଟ୍ର ତଳ କୋଣରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭଲି ମାରିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଶେଷ ମିନିଟ୍ରେ ସହ-ଆୟୋଜକ କାନାଡା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହିତ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। କାନାଡା ଏବେ ଶନିବାର (୪ ଜୁଲାଇ) ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କିମ୍ବା ମରକ୍କୋ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
କାନାଡା କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ସର୍ବବୃହତ ସଫଳତା?
ଏହା ଯେକୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ାରେ କାନାଡା ଜାତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ମନେ ହେବ। ଦଳ ସଂଘର୍ଷ କଲା, ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୋଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯଦିଓ କୌଣସି ଗୋଲ ହୋଇନଥିଲା, ଏହି ଦଳ ପ୍ରତିଭା, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଏକତା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏକ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କଲା ଯାହା କାନାଡିଆନ ଇତିହାସରେ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ। ଏହା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଯାହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗୋଲ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦେଶରେ ପୁରୁଷ ଫୁଟବଲର ଏକ ଚିହ୍ନ ପାଲଟିବ।
ଆଲଫୋନ୍ସୋ ଡେଭିସ୍ ଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଶେଷରେ ୭୫ ତମ ମିନିଟ୍ ରେ ଆସିଥିଲା। ଡେଭିସ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ଠାରୁ କାନାଡା ପାଇଁ ଖେଳି ନଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହୋଇଛି। କାନାଡାର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ମେ ମାସରୁ ବାୟର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟୁନିଚ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଡେଭିସ୍ ବୋସନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜେଗୋଭିନା ଏବଂ କାତାର ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ, ମାର୍ଶ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ତଥାପି, ଡେଭିସ୍ ବେଞ୍ଚରୁ ବାହାରି ପାରି ନଥିଲେ, ଏବଂ କାନାଡାର ପରାଜୟ ଅର୍ଥ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଲେ, ଯାହା ଏବେ ଆମେରିକୀୟ ମାଟିକୁ ଚାଲିଯିବ। ସ୍କୋର ୦-୦ ଥିବା ସମୟରେ ମାର୍ଶ ଡେଭିସଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ, ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରମିଜ୍ ଡେଭିଡଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଟ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ, ଡେଭିସ୍ ଜୋନାଥନ ଡେଭିଡଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲକିପର ରୋନୱେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଡେଭିସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଟାଇମରେ ବିଜୟୀ ଗୋଲରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଖେଳର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାନାଡାର ଆକ୍ରମଣର ତୀବ୍ରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।