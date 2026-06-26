Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA 2026: ୪ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏହି ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

FIFA 2026: ୪ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏହି ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

FIFA WORLD CUP 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଗ୍ରୁପ୍ E ମ୍ୟାଚରେ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି। ଫିଲାଡେଲଫିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ଇକ୍ୱେଡର ଚାରିଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 26, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:49 PM IST
FIFA 2026: ୪ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏହି ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fifa 2026: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଉଣ୍ଡ 32 ସୂଚୀ
FIFA 20262 hrs ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Weekly Horoscope11:09 AM IST
4
Top 10 News Headlines Odisha10:53 AM IST
5
FIFA 202610:13 AM IST