/FIFA 2026: ୪ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏହି ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

FIFA WORLD CUP 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଗ୍ରୁପ୍ E ମ୍ୟାଚରେ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି। ଫିଲାଡେଲଫିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ଇକ୍ୱେଡର ଚାରିଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଇକ୍ୱେଡର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇକ୍ୱେଡର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି; ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନକଆଉଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଇକ୍ୱେଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡାନିଏଲ୍ ନୋବୋଆ ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳକୁ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୋବୋଆ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ପରେ, ସେ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ କଷ୍ଟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସେବାଷ୍ଟିଆନ ବେକାସେସ୍ ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ (ଶୁକ୍ରବାର) ଏକ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଇକ୍ୱେଡୋର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିନିକିଆ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ
ଇକ୍ୱେଡୋର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡାନିଏଲ୍ ନୋବୋଆ କହିଥିଲେ, "ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ - ସମାଲୋଚନା, ଅପମାନ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ - ପୁନରାଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଛୁଟି! ଇକ୍ୱେଡୋର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ।" ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଉଭୟ ଦଳ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିନିଟରେ ଗୋଲ ଦେଇ ଜର୍ମାନୀ ୧-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ଲେରୟ ସାନେ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ; ୱିର୍ଟଜ୍ ଙ୍କ ପାସ୍ କୁ ପୁଞ୍ଜି କରି, ସେ ପେନାଲ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସଟ୍ ମାରି ସିଧାସଳଖ ନେଟରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ।
ଇକ୍ୱେଡୋର ଜର୍ମାନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳିଥିଲେ
ତଥାପି, ଇକ୍ୱେଡୋର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା, ନବମ ମିନିଟରେ ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ରେ ସମାନ କରିଥିଲା। ନିଲସନ ଆଙ୍ଗୁଲୋ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୂରଗାମୀ ସଟ୍ ସହିତ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଲ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ, ଇକ୍ୱେଡର ଜର୍ମାନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଚାରିଥର ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପରେ ଲଗାତାର ଚାପ ପକାଇଥିଲେ।
ଗୋଞ୍ଜାଲୋ ପ୍ଲାଟା ୨-୧ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ
୭୭ ତମ ମିନିଟରେ ଇକ୍ୱେଡର ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ୨-୧ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଡାହାଣ ୱିଙ୍ଗରୁ ଏକ କର୍ଣ୍ଣର କିକ୍ କୁ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ କରି ଗୋଞ୍ଜାଲୋ ଏକ ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ୨-୧ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ଇକ୍ୱେଡରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ସମାନ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହିତ, ଇକ୍ୱେଡର ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଜର୍ମାନୀ ପୂର୍ବରୁ ରାଉଣ୍ଡ ୩୨ରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ E ର ଶୀର୍ଷରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।