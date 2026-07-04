ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପାଇଁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି !

FIFA 2026: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବେ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ହେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ - 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼' - ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ବ୍ରାଜିଲର ପୋଷ୍ଟର ବୟ ନେମାର ଜୁନିଅର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ର ଟାଇଟନ୍ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଟ୍ରଫି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଲ ସଂଖ୍ୟା କ’ଣ?
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ଏକା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ କେପ୍ ଭର୍ଡେ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ସେ ତାଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସାତ (୭)କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ମେସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବକାଳୀନ ଅଗ୍ରଣୀ ଗୋଲ ସ୍କୋରର ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ମୋଟ ୨୦ ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଫ୍ରାନ୍ସର କାଇଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ 'LM10' ଗଳାରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱିଡେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ରେସ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ, ଫରାସୀ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ (୬)କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଜିତି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ବାପେ ଏବେ ମେସିଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ମେସି ଏବଂ ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ପଛକୁ, ନରୱେର ଗୋଲ ମେସିନ୍ ଏର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ହାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି କେନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ରାଉଣ୍ଡ ୧୬ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍କୋର କରି ସେମାନଙ୍କର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଜନ୍ମିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ବାକି ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧାର ବଦଳାଇ ପାରିବେ।
ଫିଫା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏକାଧିକ ଖେଳାଳି ସ୍କୋର୍ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ଆସିଷ୍ଟ୍ ସହିତ ଖେଳାଳି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ, ଛଅଟି ଗୋଲ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆସିଷ୍ଟ ସହିତ ଏମବାପେ ମେସିଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସାତଟି ଗୋଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ଆସିଷ୍ଟ ଅଛି। ଏହି ଗତିଶୀଳତା ଉଚ୍ଚ-ଷ୍ଟେକ୍ ରାଉଣ୍ଡ ୧୬ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।