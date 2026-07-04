Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପାଇଁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି !

୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି! କେପ୍ ଭର୍ଡେ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ, 'LM10' ୭ ଗୋଲ ସହିତ ଲିଡରବୋର୍ଡର ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିଛି। ତଥାପି, କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପେ ୬ ଗୋଲ ଏବଂ ୨ ସହାୟତା ସହିତ ମେସିଙ୍କ ବେକରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ହାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ହ୍ୟାରି କେନ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନାମରେ ୫ ଗୋଲ!

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 04, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:09 PM IST
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପାଇଁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି !

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IIC ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ନଥିବା କହିଲେ ସ୍ବାମୀ
Cuttack1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
FIFA 20263 hrs ago
4
Odia News11:58 AM IST
5
Odia News11:22 AM IST