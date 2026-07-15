/FIFA 2026: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଚକିତ କଲା ସ୍ପେନ, ଏହି ୩ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ବିଜୟର ହିରୋ

FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ, ସ୍ପେନ ଏକ କମାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏମବାପେଙ୍କ ଦଳକୁ ୨-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରି ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ସ୍ପେନ ଏବେ ଫାଇନାଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ - ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେତା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଫ୍ରାନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ପେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗର୍ଜ୍ଜନ କରି ଖେଳିଥିଲା। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ବୋଲି ମାନିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେନ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୮ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଫରାସୀ ତାରକା କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ସ୍ପେନ୍ ସମଗ୍ର ଖେଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା।
ସ୍ପାନିସ୍ ଦଳ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ବେଳେ, ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସ୍ପେନିସ୍ ଦଳ ଏକ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲା, ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସ୍ପେନ୍କୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ନେବାରେ ଏହି ତିନି ଖେଳାଳି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଲାମିନେ ୟାମାଲ କାମ ସହିତ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବ, ଏବଂ ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ସ୍କୋରସିଟରେ ୟାମାଲଙ୍କ ନାମ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଅନୁଭବ ୯୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସ୍କୋରିଂ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ; ପ୍ରକୃତରେ, ସ୍ପେନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୋଲ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ୨୦ ତମ ମିନିଟରେ, ସେ ଜଣେ ଫରାସୀ ଡିଫେଣ୍ଡରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପେନାଲ୍ଟି ଜିତିଥିଲେ। ୟାମାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଅଫସାଇଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହା ନାମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା।
ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମିକେଲ୍ ଓୟାର୍ଜାବାଲ୍ଙ୍କ ଗୋଲ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସ୍ପେନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ସେ ୨୨ ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ପେନକୁ ୧-୦ର ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ମହାନ ଖେଳାଳି ପେନାଲ୍ଟି ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓ୍ଵାର୍ଜାବାଲ୍ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସ୍କୋର କରି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ। ଏହା ଓ୍ଵାର୍ଜାବାଲ୍ଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୟାରିୟରର ପଞ୍ଚମ ଗୋଲ ଥିଲା।
୫୮ତମ ମିନିଟରେ, ପେଡ୍ରୋ ପୋରୋ ଏକ ଚମତ୍କାର ଫିନିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ପେନ୍କୁ ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ କରି ଫ୍ରାନ୍ସର ପରାଜୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପୋରୋ ସ୍ପେନ୍ର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ମାରିବା ଏବଂ ସ୍କୋରିଂ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି, ସ୍ପେନ୍ ନିଜକୁ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଘୋଷଣା କରିଛି, ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଏହି ଦଳକୁ କମ୍ ଆକଳନ କରିବା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପସ୍ଥିତି; ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୦ରେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସ୍ପେନ୍ ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ଏହା ହାସଲ କରିବାଠାରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି।