Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA 2026: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଚକିତ କଲା ସ୍ପେନ, ଏହି ୩ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ବିଜୟର ହିରୋ

FIFA 2026: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଚକିତ କଲା ସ୍ପେନ, ଏହି ୩ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ବିଜୟର ହିରୋ

FIFA 2026: ସ୍ପେନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୮ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଫରାସୀ ତାରକା କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରି ନଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 15, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:54 AM IST
FIFA 2026: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଚକିତ କଲା ସ୍ପେନ, ଏହି ୩ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ବିଜୟର ହିରୋ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲି ନଡ଼ିଆ, ଭୁଜ ବଢ଼େଇ ନେବ କାଳିଆ"
Rath Yatra 202622 min ago
2
Odia News42 min ago
3
Odia film CharikandhaJul 14
4
Top 10 newsJul 14
5
Iran Secret Nuclear BaseJul 14