FIFA 2026: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫିଫା ଫିଭର୍, ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

FIFA 2026: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୧୪ (ମଙ୍ଗଳବାର) ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ସିରିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି - ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ୫୦ ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ବାକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬କୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିଛି।
ଏହି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସିଜିନ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଫୁଟବଲ୍ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, 'ରୋ-କୋ' ପରସ୍ପରକୁ ବଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳି ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା ବୈଷୟିକ ଭାବରେ କେବଳ ଏକ ତାଲିମ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଉଥିଲେ, ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କର ଫୁଟବଲ୍ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, 'ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍' ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା।
ବର୍ମିଂହାମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ। ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିବେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ୩୦୦ ତମ ଦିନିକିଆ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଚମକ ଦେଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଦିନିକିଆରେ, 'କିଂ' କୋହଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୧୧ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୯୯ ଇନିଂସରେ ୫୮.୭୧ ହାରରେ ୧୪,୭୯୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୪ଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହା କରି ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ୫୦ଟି ଶତକ ଥିଲା।