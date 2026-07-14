Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫିଫା ଫିଭର୍, ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

FIFA 2026: ବର୍ତ୍ତମାନର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜକୁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବାରୁ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଫୁଟବଲ୍ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 14, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:38 AM IST
FIFA 2026: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫିଫା ଫିଭର୍, ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଲାଣି ଗହଳି
Odia News1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News3 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Essel GroupJul 13