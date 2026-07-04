Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA 2026: ଏହି ୧୦ ଜଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି କେବେ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି

FIFA 2026: ଏହି ୧୦ ଜଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି କେବେ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି

ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬, ଏହି ମାସର ୧୯ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି: କେଉଁ ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବ? ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୧୦ ଜଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 04, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:57 PM IST
FIFA 2026: ଏହି ୧୦ ଜଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି କେବେ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Monsoon Session: ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ
Odia News1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
SIS Security Guard Recruitment 20263 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Railway Group D Exam Date 20269:19 AM IST