/FIFA 2026: ଏହି ୧୦ ଜଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି କେବେ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି

FIFA 2026: ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାଦୁକରୀ ଖେଳ ସହିତ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଲବ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ - ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ - କଥା ଆସେ, ଖେଳର କିଛି ମହାନ ଯାଦୁକର ସୁନାର ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ୧୦ ଜଣ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ଖେଳକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇନଥିଲେ।
୧. ଜୋହାନ୍ କ୍ରୁଇଫ୍ – ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
ଯୋହାନ୍ କ୍ରୁଇଫ୍, ଯିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଟବଲ୍' ଖେଳ ଶୈଳୀରେ ବିଶ୍ୱକୁ ମୋହିତ କରିଥିଲେ, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଡଚ୍ ଦଳ ୧୯୭୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ବିପକ୍ଷରେ ୨-୧ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ତିନିଥର ବିଶ୍ୱ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି କ୍ରୁଇଫ୍ ୧୯୭୮ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦେଖା ଦେଇ ନଥିଲେ।
୨. କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ – ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍
ପାଞ୍ଚଥର ବାଲନ୍ ଡି’ଅର୍ ବିଜେତା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ, ଯିଏ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ୟୁରୋ କପ୍ ଗୌରବରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହରୁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଫି ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୨୦୧୮ରେ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୋନାଲ୍ଡୋ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ଦଳ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛି, ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଏହି ଅନ୍ତିମ, ଅସାଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
୩. ପାଓଲୋ ମାଲଦିନି - ଇଟାଲୀ
ଫୁଟବଲ ଇତିହାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଫେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପାଓଲୋ ମାଲଦିନି ଏସି ମିଲାନ ପାଇଁ ଖେଳି ଅନେକ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ। ତଥାପି, ଇଟାଲୀୟ ଜାତୀୟ ଦଳ ସହିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ୧୯୯୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମାଲଦିନି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଟାଲୀ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟଆଉଟରେ ବ୍ରାଜିଲଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଚାରୋଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ୧୨୦ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାଲଦିନି କେବେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ହୋଇପାରି ନଥିଲେ।
୪. ୟୁସେବିଓ - ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍
କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ, ୟୁସେବିଓ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଥିଲେ। 'ବ୍ଲାକ୍ ପାନ୍ଥର୍' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ୧୯୬୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନଅଟି ଗୋଲ କରିଥିଲେ - ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଜିତିଥିଲେ - ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତଥାପି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଆଉ କେବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା।
୫. ଫେରେଙ୍କ ପୁସ୍କାସ୍ - ହଙ୍ଗେରୀ
ଫେରେଙ୍କ ପୁସ୍କାସ୍ ହଙ୍ଗେରୀର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟିମ୍'ର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ, ଯାହା ୧୯୫୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରୀ ଫେଭରିଟ୍ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଜିତ ରହିଲା। ହଙ୍ଗେରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀକୁ ୮-୩ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ହଙ୍ଗେରୀକୁ ୩-୨ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଇତିହାସରେ 'ମିରାକେଲ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଣ୍ଣ' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଇତିହାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲ ସ୍କୋରରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୁସ୍କାସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିପାରି ନଥିଲେ।
୬. ରୋବର୍ଟୋ ବାଗିଓ - ଇଟାଲୀ
ରବର୍ଟୋ ବାଗିଓ ଏକାକୀ ଭାବରେ ୧୯୯୪ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ଇଟାଲୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନଥିଲା। ବ୍ରାଜିଲ ବିପକ୍ଷ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟଆଉଟରେ, ବାଗିଓଙ୍କ ସଟ୍ କ୍ରସବାର ଉପରେ ଚାଲିଗଲା, ଯାହା ବ୍ରାଜିଲକୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଦେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ପେନାଲ୍ଟି ହରାଇବା ପାଇଁ ମନେ ରଖେ, ଖେଳର ତାଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଗିଓ ଜଣେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି।
୭. ମିଚେଲ ପ୍ଲାଟିନି – ଫ୍ରାନ୍ସ
୧୯୮୦ ଦଶକରେ ୟୁରୋପୀୟ ଫୁଟବଲ୍ରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ମିଚେଲ ପ୍ଲାଟିନି ଲଗାତାର ତିନିଥର ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୮୪ ୟୁରୋ କପ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ବିଶ୍ୱକପ୍ର କଥା ଆସିଲେ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଟିମ୍ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା - ୧୯୮୨ ଏବଂ ୧୯୮୬ରେ - କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଥର ଫାଇନାଲକୁ ଉଠିପାରିନଥିଲା। ପ୍ଲାଟିନିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା, ତଥାପି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଗଲା।
୮. ଜର୍ଜ ବେଷ୍ଟ – ଉତ୍ତର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ
ଜର୍ଜ ବେଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ୧୯୬୮ ମସିହାରେ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଡ୍ରିବଲିଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଉତ୍ତର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବା - ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନଥିଲା - ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲେ। ବେଷ୍ଟ କେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିତାପର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
୯. ଜିକୋ – ବ୍ରାଜିଲ
ଫୁଟବଲ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଜିକୋଙ୍କୁ ବ୍ରାଜିଲର ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ମାନନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାଦୁକରୀ ପାସିଂ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଖେଳ ବୁଦ୍ଧିମତା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ, ସେ ୧୯୮୨ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ; ତଥାପି, ଇଟାଲୀର ପାଓଲୋ ରୋସିଙ୍କ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସେହି ବର୍ଷ ବ୍ରାଜିଲର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। କ୍ଲବ୍ ସ୍ତରରେ ଅପାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଜିକୋ କେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିପାରି ନଥିଲେ।
୧୦. ଆଲଫ୍ରେଡୋ ଡି ଷ୍ଟେଫାନୋ – ସ୍ପେନ୍/ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା
ଏହି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପରି, ରିଅଲ୍ ମାଡ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟାର ଆଲଫ୍ରେଡୋ ଡି ଷ୍ଟେଫାନୋ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ବି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ। ନାଗରିକତା ନିୟମ, ଦଳର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଘାତ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମହାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲା। ରିଅଲ୍ ମାଡ୍ରିଡ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ୟୁରୋପୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଡି ଷ୍ଟେଫାନୋଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ତଥାପି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏକ ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ