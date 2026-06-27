/FIFA 2026: ଆଗକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସପ୍ତାହାନ୍ତ... ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍

FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି; ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି, ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୁନ୍ ୨୭ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏଠାରେ ଅଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି; କିଛି ଟିମ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉଠିସାରିଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏବେ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି, ଜୁନ୍ ୨୭ରେ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।
ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜୁନ୍ ୨୭ ପାଇଁ, ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ୨୮ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଭାରତରେ ମେସି ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଶଂସକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି । ଉଭୟ - ହ୍ୟାରି କେନ୍ ସହିତ - ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବେ।
ଆଜି ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
ଗ୍ରୁପ୍ Jରେ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜୋର୍ଡାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାହିର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିବେ। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ ସ୍କୋରର, ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲ ସ୍କୋରର। ଏହି ସମୟରେ, ଗ୍ରୁପ୍ Lରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ପାନାମା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଗତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ଏବଂ କଲମ୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । କାରଣ ଉଭୟ ଟିମ୍ ସମାନ ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବା ସହିତ, ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ - 'ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨' - ପାଇଁ ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଟିମ୍ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ, ସେ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଏକ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟିମ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇପାରେ।