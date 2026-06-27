Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA 2026: ଆଗକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସପ୍ତାହାନ୍ତ... ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍

FIFA 2026: ଆଗକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସପ୍ତାହାନ୍ତ... ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍

ଆଜି, ଜୁନ୍ ୨୭ରେ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 27, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:43 PM IST
FIFA 2026: ଆଗକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସପ୍ତାହାନ୍ତ... ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା
Odia News1 hr ago
2
top 10 news today2 hrs ago
3
Odia News3 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Gold rate today7:36 AM IST