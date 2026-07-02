Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ୨୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଆମେରିକା

FIFA WORLD CUP 2026: ଆମେରିକା ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୋସନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜେଗୋଭିନାକୁ ୨-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଆମେରିକା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍‌କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 02, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:29 PM IST
FIFA 2026: ୨୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଆମେରିକା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ମିଶନ୍; WTC ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେବ କଡ଼ା ଲଢ଼େଇ...
india vs sri lanka Test series26 min ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
Odisha Cabinet Expansion1 hr ago
5
Harry Kane2 hrs ago