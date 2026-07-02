FIFA 2026: ୨୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଆମେରିକା

FIFA WORLD CUP 2026: ଆମେରିକା ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୋସନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜେଗୋଭିନାକୁ ୨-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଆମେରିକା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଏହା ୨୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସମସ୍ତ ତିନି ଆୟୋଜକ ଦେଶ - ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ - ଏବେ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ରେ, ଆମେରିକା ବେଲଜିୟମ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୭ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ୫:୦୦ (IST) ରେ ସିଆଟେଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ବେଲଜିୟମ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ପଛରେ ରହି ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ ସେନେଗାଲକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ବେଲଜିୟମ ସେନେଗାଲକୁ ୩-୨ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜୀବିତ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ବୋସନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜେଗୋଭିନା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ୨-୦ ବିଜୟ ସହିତ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା, ମ୍ୟାଚ୍ ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ। ଫୋଲାରିନ୍ ବାଲୋଗୁନ୍ ଆମେରିକାକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ୍ ଟିଲମ୍ୟାନ୍ ଶେଷ ମିନିଟ୍ ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଫ୍ରି-କିକ୍ ସହିତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଆମେରିକୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ମହାନ ଦୃଢ଼ତା ଦେଖାଇଥିଲା।
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଆମେରିକୀୟ ଦଳ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ୨୪ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ଦଳ ୨୦୦୨ FIFA ବିଶ୍ୱକପର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ୨୦୦୨ ପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଜୟ।