FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ରୁ ଅବସର ନେବେ କି ରୋନାଲ୍ଡୋ?

FIFA 2026: ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିନାୟକ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ରୁ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି। ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ୨୩୨ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୪୬ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ସେ ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ମୋଟ ୨୫ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
କ୍ରୋଏସିଆ ବିପକ୍ଷ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍ ର ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଭଉଣୀ କାଟିଆ ଆଭେରୋ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅବସର ନେଇ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। SportTV ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କାଟିଆ ଆଭେଇରୋ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇଛି ଯେ, ସେ (କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ) ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆଜି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ।"
କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ତେବେ, ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ୨୦୦ ଗୋଲ ସ୍କୋର ପରେ, ତାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ମୁଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ଜାତୀୟ ଦଳ ବିଷୟରେ କହୁଛି।" କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ, ଯିଏ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୦୩ରେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ (୨୩୨) ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ (୧୪୫) କରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଛଅଟି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି।
ସେ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଖେଳାଳି ହେବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ୪୧ ବର୍ଷ ଏବଂ ୧୪୭ ଦିନ ବୟସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ୨୦୧୬ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରଫି - ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ - ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି।
ତଥାପି, ପାଞ୍ଚ ଥର ବାଲନ୍ ଡି'ଅର୍ ବିଜେତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରୋବର୍ଟୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ଖେଳିବା କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।
ଗତ ମାସରେ କାଡେନା SER ରେଡିଓ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ରୋବର୍ଟୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ କହିଥିଲେ, "କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ସ୍ଥିତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ କିମ୍ବା ବାଲନ୍ ଡି'ଅର୍ ଜିତିଥିବା ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଜାରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ହରାଇଛି। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ମାନସିକତା ଦେଖୁଛୁ।"
ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ହିଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଜେନେଟିକ୍ସ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।"