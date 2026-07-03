Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ରୁ ଅବସର ନେବେ କି ରୋନାଲ୍ଡୋ?

FIFA 2026: କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିନାୟକ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ରୁ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାଶ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ୨୩୨ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୪୬ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 03, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:32 PM IST
FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ରୁ ଅବସର ନେବେ କି ରୋନାଲ୍ଡୋ?

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ACME ଓ IHI କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
Odia News35 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Weekly Horoscope1 hr ago
4
Odisha Fire Services On High Alert2 hrs ago
5
Odisha news6:57 AM IST