Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA Golden Boot: ଫାଇନାଲରେ ମେସି ଗୋଲ ଦେଇ ନଥିଲେ, ଏମବାପ୍ ପୁଣି ଜିତିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍

Kylian Mbapp Golden Boot Winner, FIFA World Cup 2026: ଏମବାପ୍ପେ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଫରାସୀ ଖେଳାଳି କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପ୍ପେ ୧୦ ଗୋଲ୍ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ କରିଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 20, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:14 AM IST
FIFA Golden Boot: ଫାଇନାଲରେ ମେସି ଗୋଲ ଦେଇ ନଥିଲେ, ଏମବାପ୍ ପୁଣି ଜିତିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍
Image Credit: କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପ୍ପେ ୧୦ ଗୋଲ୍ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ କରିଥିଲେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA Final: ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ସ୍ପେନ୍
fifa final 202625 min ago
2
Top 10 newsJul 19
3
Delhi PoliceJul 19
4
Lionel MessiJul 19
5
Jagannath TempleJul 19