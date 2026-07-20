FIFA Golden Boot: ଫାଇନାଲରେ ମେସି ଗୋଲ ଦେଇ ନଥିଲେ, ଏମବାପ୍ ପୁଣି ଜିତିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍

Kylian Mbapp Golden Boot Winner, FIFA World Cup 2026: ସ୍ପେନ୍ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୦ ପରେ ସ୍ପେନ୍ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମରେ ନଥିଲା, କାରଣ ଖେଳର ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ସ୍ପେନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲା।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍, ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫରାସୀ ସୁପରଷ୍ଟାର କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପ୍ପେ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଶେଷ କରିଦେଲା। ଯଦିଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଫାଇନାଲରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏମବାପ୍ପେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫରାସୀ ଅଧିନାୟକ ଯିଏ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ଏମବାପ୍ପେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ଥିଲେ। ମିଆମିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ (କାଂସ୍ୟ) ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏମବାପ୍ପେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ୪-୬ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୋଲଗୁଡ଼ିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏମବାପ୍ପେଙ୍କ ମୋଟ ଗୋଲ ସଂଖ୍ୟା ୧୦କୁ ନେଇଥିଲା। ସେ ଚାରିଟି ଗୋଲରେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏମବାପ୍ପେଙ୍କର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୨ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ସହିତ ଏହା ଜିତିଥିଲେ।
ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଏବଂ କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପ୍ପେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆଠଟି ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ମେସି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ଆଗରେ ଥିଲେ। ତଥାପି, ଏମବାପ୍ପେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସହାୟତା ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ମେସି ଗୋଲ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆସିଷ୍ଟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଏମ୍ବାପ୍ପେ ଆଗରେ ରହିଗଲେ।
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ ହାରିବା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏମ୍ବାପ୍ପେଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ୧୦ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଆସିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଏମ୍ବାପ୍ପେ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଗର୍ଡ ମୁଲରଙ୍କ ପରେ ଏକ ବିଶ୍ୱକପରେ ୧୦ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଗଲେ।
ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଗୋଲଡେନ୍ ବୁଟ୍ ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା। ମେସି ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଠ ଗୋଲ୍ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଆସିଷ୍ଟ ସହିତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଯଦି ମେସି ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହେବେ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲକେୟାର ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଏବଂ ୨୧ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସ୍ପାନିସ୍ ଗୋଲକେୟାର ଉନାଇ ସିମେଓନଙ୍କୁ ଉଭୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଲାମିନ୍ ୟାମାଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ହୋଇଛନ୍ତି।
୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଏମବାପ୍ପେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ସହିତ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଫରୱାର୍ଡମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏମବାପ୍ପେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ହେବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମ୍ବାପ୍ପେ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିଥିବା ମାତ୍ର ୨୨ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୨ଟି ଗୋଲ କରିଥିଲେ।