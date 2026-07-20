FIFA Final: ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ସ୍ପେନ୍

Spain vs Argentina FIFA 2026 Final: ସ୍ପେନ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ଟୋରେସଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ଯୋଗୁଁ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସ୍ପେନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ମେସିଙ୍କ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେନ ୧୬ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚମକଦାର ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା।
ସ୍ପେନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ରବିବାର, ୧୯ ଜୁଲାଇରେ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ମେଟଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ କରିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୋର ୦-୦ ଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ପେନ୍ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ୧୦୬ ମିନିଟରେ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଫେରାନ ଟୋରେସ୍ ସ୍ପେନ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଟୋରେସ୍ ଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବଦଳ ଖେଳାଳି ନିକୋ ୱିଲିୟମ୍ସ ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ସେ ଗୋଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
Spain are #FIFAWorldCup Champions. pic.twitter.com/mWLw5iis2C
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ
ସ୍ପେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଦଳ ୨୦୧୦ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଇଟାଲି ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି କୃତିତ୍ୱ କରିପାରିନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଲଗାତାର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ। ଇଟାଲି ୧୯୩୪ ଏବଂ ୧୯୩୮ରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଜିଲ ୧୯୫୮ ଏବଂ ୧୯୬୨ରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଯାଦୁ କାମ କରିନଥିଲା।
ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଭୟ ଦଳର ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା। ସ୍ପେନ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗୋଲ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସ୍ପାନିସ୍ ଦଳ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଦେଖାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦୁଇ ଥର ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ବି ସଟ୍ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବଲ୍ ଦଖଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ପାନିସ୍ ଦଳର ସପକ୍ଷରେ ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କୁ ସ୍ପାନିସ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଲାମିନ୍ ୟାମାଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଡିଫେଣ୍ଡର୍ ଲିସାଣ୍ଡ୍ରୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଏକ ହଳଦିଆ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ତଥାପି, କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଯାଇଥିଲା। ଲିସାଣ୍ଡ୍ରୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିକୋଲାସ୍ ଓଟାମେଣ୍ଡି ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ, ସ୍ପାନିସ୍ ଦଳ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଏବଂ ୬୮ ପ୍ରତିଶତ ବଲ୍ ଦଖଲ ରଖିଥିଲା। କେବଳ ଭିନ୍ନ କଥା ଥିଲା ଯେ ଦଳ କୌଣସି ଗୋଲ ଦେଇ ନଥିଲା। ୮ ଥର ଏପରି ଘଟିଥିଲା ଯେ ସ୍ପାନିସ୍ ଦଳ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଗୋଲକିପର ଏମିଲିଆନୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ସଫଳତାର ସହ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବି ସଟ୍ ମାରିପାରି ନଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ଆହତ ସମୟରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଞ୍ଜୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଳଦିଆ କାର୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଳଦିଆ କାର୍ଡ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଲ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
ଉଭୟ ଦଳର ଫାଇନାଲ୍ ଯାତ୍ରା କିପରି ଥିଲା? ଗ୍ରୁପ୍ Hରେ ସ୍ପେନ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାତ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଉରୁଗୁଏକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କେପ୍ ଭର୍ଦେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଥିଲା। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ସ୍ପେନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ୩-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତା'ପରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ, ଶେଷ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ ଦେଇ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ, ସ୍ପେନ୍ ବେଲଜିୟମକୁ ୨-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତା’ପରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ୨-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
Time stood still for Ferran Torres #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RrPAwwfJvh
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗ୍ରୁପ୍ ଜେରେ ଆଲଜେରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ କେପ୍ ଭର୍ଡେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୩-୨ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ଦଳ ଇଜିପ୍ଟ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ଗୋଲ ପଛରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ୩-୨ରେ ଜିତିଥିଲା।
ତଥାପି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରେଫରିଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ୧୨୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୩-୧ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁନରାଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ୨-୧ରେ ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦଳ ୬-୬ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଥିଲା। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ, ଦୁଇ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଥରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ୧୯୬୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସ୍ପେନ୍କୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏବେ ୬୦ ବର୍ଷ ପରେ, ଦୁଇ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ଏଥର ସ୍ପେନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା।