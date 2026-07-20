Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA Final: ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ସ୍ପେନ୍

FIFA Final: ମେସିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଟୋରେସ୍ , ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ସ୍ପେନ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 20, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:49 AM IST
FIFA Final: ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ସ୍ପେନ୍
Image Credit: ସ୍ପେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ଦିନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 newsJul 19
2
Delhi PoliceJul 19
3
Lionel MessiJul 19
4
Jagannath TempleJul 19
5
Sonam WangchukJul 19