Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍‌ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ାଇବାକୁ FIFA-Zeeର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା

FIFA ସଭାପତି ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ (Gianni Infantino) ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍‌ର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ Zeeର ଅବଦାନକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ Zeeର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁନିତ ଗୋଏଙ୍କା ମଧ୍ୟ FIFA ସହ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 19, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:57 PM IST
FIFA 2026: ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍‌ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ାଇବାକୁ FIFA-Zeeର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୮୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
imd rain alert1 hr ago
2
Banakalagi ritual1 hr ago
3
Hirakud Dam3 hrs ago
4
top 10 news today4:45 AM IST
5
petrol diesel price today3:45 AM IST