FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା FIFA ଓ ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (Zee Entertainment Enterprises Limited) ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରଶଂସା ଓ କୃତଜ୍ଞତାର ବାର୍ତ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। FIFA ସଭାପତି ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ (Gianni Infantino) ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍ର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ Zeeର ଅବଦାନକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ Zeeର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁନିତ ଗୋଏଙ୍କା ମଧ୍ୟ FIFA ସହ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ କହିଛନ୍ତି, Zee TV ସହ ହୋଇଥିବା ଭାଗୀଦାରୀ କେବଳ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଧୀନରେ FIFA Women's World Cup 2027, FIFA Youth World Cups, Futsal Tournament, FIFA Intercontinental Cup ସମେତ ମୋଟ ୩୯ଟି FIFA ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହା ଫୁଟବଲ୍କୁ କେବଳ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନରଖି ବର୍ଷସାରା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖୁଛି।
ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀ ଦେଶ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୭ର FIFA Under-17 World Cup ଓ ୨୦୨୨ର FIFA Under-17 Women's World Cup ସମୟରେ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୭ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୧.୩ ମିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
FIFA ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ମୂଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କତାର ଓ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ ପରି ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭାରତୀୟ ସମର୍ଥକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ Zeeର ଏକ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିନେମା ହଲ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ପବ୍, ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ହୋଟେଲ୍ରେ ଅନୁମୋଦିତ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଫୁଟବଲ୍କୁ ଏକ ସାମୂହିକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ାଇବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Zee Entertainment Enterprises Limitedର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁନିତ ଗୋଏଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ, FIFA ସହ ଏହି ସହଯୋଗ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଫୁଟବଲ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ନୂଆ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବାକୁ Zee ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବ।
ସେ FIFA ସଭାପତି ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ, FIFA ପରିବାର, ଦର୍ଶକ, ବିଜ୍ଞାପନଦାତା, ବିତରକ, ଫୁଟବଲ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ Zee ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୁନିତ ଗୋଏଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍ର ଯାତ୍ରା ଏବେ ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତକୁ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ।