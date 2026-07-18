Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଲା ବିଶ୍ୱର ଆସ୍ଥା, ଫିଫା ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫିଫା ଓ ଜୀ ଟିଭି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାଗୀଦାରୀ ଅଧୀନରେ ୩୯ଟି ଫିଫା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଫିଫା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭, ଫିଫା ଯୁବ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଫୁଟସାଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓ ଫିଫା ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ କପ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 18, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:00 PM IST
FIFA 2026: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଲା ବିଶ୍ୱର ଆସ୍ଥା, ଫିଫା ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
72nd National Film Award: ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା; ‘ଲହରୀ’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ
72nd national film awards1 hr ago
2
Sonam Wangchuk3 hrs ago
3
Ayushman Bharat card11:30 AM IST
4
Abhishek Banerjee9:36 AM IST
5
COVID-19 India 20268:54 AM IST