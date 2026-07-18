FIFA 2026: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଲା ବିଶ୍ୱର ଆସ୍ଥା, ଫିଫା ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

FIFA 2026: ସ୍ପେନ ଓ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଫା ସଭାପତି ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜୀ ଟିଭିର ଭୂମିକାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଫୁଟବଲକୁ କେବଳ ପ୍ରତି ଚାରି ବର୍ଷରେ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ଷସାରା ଏକ ନିରନ୍ତର କ୍ରୀଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଏହି ଭାଗୀଦାରୀ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛି।
ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫିଫା ଓ ଜୀ ଟିଭି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାଗୀଦାରୀ ଅଧୀନରେ ୩୯ଟି ଫିଫା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଫିଫା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭, ଫିଫା ଯୁବ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଫୁଟସାଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓ ଫିଫା ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ କପ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍ ବିପ୍ଳବ! ଜି ଟିଭିର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଫିଫା ସଭାପତି #FIFAWorldCupFinal pic.twitter.com/HouYscgAZK
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) July 18, 2026
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏକ ଉତ୍ସାହୀ ଫୁଟବଲ୍ ଦେଶ ଏବଂ ଏଠାରେ ଫୁଟବଲର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଫିଫା ଅଣ୍ଡର-୧୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ଏହି ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୧.୩ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ସଫଳତାର ସହ ଫିଫା ଅଣ୍ଡର-୧୭ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୦ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲର ଦିଗ୍ଗଜ ଓ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭୂତ ଅନେକ ଖେଳାଳି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାତାର ଓ କଙ୍ଗୋ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱକପ୍ର ୧୬ଟି ଆୟୋଜକ ସହରରେ ପ୍ରାୟ ୬.୫ ମିଲିୟନ ଦର୍ଶକ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ବ୍ରାଜିଲ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖି ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଫିଫା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୀ ଟିଭି ସିନେମା ହଲ୍, ପବ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ହୋଟେଲ୍ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକୃତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଫୁଟବଲକୁ ଘରର ଟିଭି ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଏକ ସାମୂହିକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏହା ଫୁଟବଲର ପ୍ରସାର ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଶେଷରେ ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଫୁଟବଲର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।