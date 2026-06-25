FIFA 2026: ବିଶ୍ୱକପ ବେଳେ ଫିଫା ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

FIFA 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ FIFA ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (FIFA) ଅଲ୍ ନେପାଳ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ANFAକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ନେପାଳୀ ଫୁଟବଲ୍ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ନେପାଳର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଷଦ ANFAକୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ପରେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଥିଲା।
ଫିଫା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ପରିଷଦର ବ୍ୟୁରୋ ଫିଫା ନିୟମର ଧାରା 14, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1(i) ଏବଂ 3 ଅନୁଯାୟୀ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ ନେପାଳ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ANFA)କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଫିଫା ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ, ANFA ଜୁନ୍ 24, 2026 ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FIFA ନିୟମର ଧାରା 13 ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟତା ଅଧିକାର ହରାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ANFA ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ କ୍ଲବ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଫିଫା ନେଇଛି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ଏହି ନିଲମ୍ବନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନେପାଳର ଜାତୀୟ ଦଳ ଏବଂ କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକ ଆଉ FIFA ଏବଂ ଏସୀୟ ଫୁଟବଲ୍ କନଫେଡେରେସନ (AFC) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଲ୍ ନେପାଳ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ANFA), ଏହାର ସଦସ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଉ FIFA ଏବଂ AFC ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ ନାହିଁ। FIFA ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ, ANFA ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି FIFA ଏବଂ AFC ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ତାଲିମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଫିଫା ଏହି ଦେଶକୁ କରିଛି ନିଲମ୍ବିତ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ANFA କିମ୍ବା ଏହାର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡା ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଫିଫା ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ପରିଷଦ ବ୍ୟୁରୋ କିମ୍ବା ଫିଫା ପରିଷଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଫା କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ନିଲମ୍ବନ ଉଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯିବ।
FIFA ର ନିୟମ କ'ଣ କୁହେ?
ସଦସ୍ୟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଜଡିତ FIFA ନିୟମାବଳୀର ଧାରା 14 ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦଣ୍ଡନୀୟ, ଯଦିଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସାମିଲ ଥାଏ। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ସଂଘ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଘୋର ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭୁଲ ପାଇଁ FIFA ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବ।