Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ବିଶ୍ୱକପ ବେଳେ ଫିଫା ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ FIFA ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (FIFA) ଅଲ୍ ନେପାଳ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ANFAକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ନେପାଳୀ ଫୁଟବଲ୍ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ନେପାଳର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଷଦ ANFAକୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ପରେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଥିଲା।

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 25, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:26 PM IST
FIFA 2026: ବିଶ୍ୱକପ ବେଳେ ଫିଫା ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Venzuela Earthquake: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଦୋହଲିଲା ଭେନଜୁଏଲା, ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା
Earthquake in Venezuela1 hr ago
2
Rain Alert2 hrs ago
3
sujata karthikeyan3 hrs ago
4
petrol diesel price today3:19 AM IST
5
top 10 news today3:00 AM IST