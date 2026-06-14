Fifa World Cup 2026: ଆଜି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି କାତାର ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ମରୋକ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଏବଂ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫଳାଫଳ ସମାନ ଥିଲା । ଗ୍ରୁପ୍ B ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କାତାର ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ଏହା ୧-୧ ଗୋଲରେ ଡ୍ର ଥିଲା। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୧୭ ମିନିଟରେ ବ୍ରିଏଲ୍ ଏମ୍ବୋଲୋ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦଳକୁ ଆଗୁଆ କରିଥିଲା ।
ତା'ପରେ କାତାର ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଲ କରିପାରି ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ ବୋଲେମ୍ ଖୁଉଖି ଏକ ଗୋଲ କରି ଦଳକୁ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଗତ ଥରର ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ମରୋକ୍କୋ, ମ୍ୟାଚ୍ ୧-୧ ଗୋଲରେ ଡ୍ର ଥିଲା ।