Add Zee Business As A Preferred Source
App

Fifa World Cup 2026: ଖେଳାଗଲା ଆଜି ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ରହିଲା ପଲ୍ଲା ଭାରି

Fifa World Cup 2026: ତା'ପରେ କାତାର ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଲ କରିପାରି ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ ବୋଲେମ୍ ଖୁଉଖି ଏକ ଗୋଲ କରି ଦଳକୁ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆଣିଥିଲେ ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 14, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:17 PM IST
Fifa World Cup 2026: ଖେଳାଗଲା ଆଜି ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ରହିଲା ପଲ୍ଲା ଭାରି
Image Credit: Fifa

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ Peko ଏବଂ Kalp ମଧ୍ୟରେ MoU
Odia News11 min ago
2
FIFA World Cup 202618 min ago
3
FIFA World Cup 202649 min ago
4
Maoist dump1 hr ago
5
Annapurna scheme1 hr ago