FIFA World Cup 2026: ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମେସି ନା ରୋନାଲ୍ଡୋ?

FIFA World Cup 2026: ଫୁଟବଲ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ କ୍ରୀଡାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରୋନାଲ୍ଡୋ ଆଜି FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଉପରେ । ତେବେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ୨୦୨୬ରେ ମେସି ଯାହା ହାସଲ କରିଥିଲେ ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବେ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ।
୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତାହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା! ଷ୍ଟାଡିୟମ ଲାଇଟ୍ ରେ ବସି ଖେଳ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଉପରେ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ପୁରସ୍କାର ଉପରେ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ, ରୋନାଲ୍ଡୋ ପାଞ୍ଚଟି ବାଲନ୍ ଡି'ଅର୍, ପାଞ୍ଚଟି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍, ୟୁରୋ କପ୍ ଏବଂ ନେସନ୍ସ ଲିଗ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ତଥାପି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଛି। ସେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବହନ କରି ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ସାକାର କରିବାର ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ସୁଯୋଗ।
ଏହା ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ସମକକ୍ଷ ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ସେ ୨୦୨୨ କାତାରରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗୋଲ କରି ଇତିହାସ ରଚି ସାରିଛନ୍ତି। ରୋନାଲ୍ଡୋ ୨୨୮ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୩ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ୨୨ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୮ଟି ଗୋଲ ଅଛି। ସେ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦଳ ଏଥର ଗ୍ରୁପ୍ K ରେ ଅଛି, ଏବଂ ଜୁନ୍ ୧୭ରେ ଡିଆର କଙ୍ଗୋ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରେ ଏକ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି ତାହା ହେଉଛି- ମେସି ନା ରୋନାଲ୍ଡୋ? ମେସି ୨୦୨୨ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପାଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି CR7 ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବେ କି? ।