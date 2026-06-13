Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA World Cup 2026: ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମେସି ନା ରୋନାଲ୍ଡୋ?

୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତାହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା! ଷ୍ଟାଡିୟମ ଲାଇଟ୍ ରେ ବସି ଖେଳ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଉପରେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 13, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:58 PM IST
FIFA World Cup 2026: ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମେସି ନା ରୋନାଲ୍ଡୋ?

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମେସି ନା ରୋନାଲ୍ଡୋ?
FIFA World Cup 20260 min ago
2
FIFA World Cup 202625 min ago
3
Odia News25 min ago
4
Odia News1 hr ago
5
President3 hrs ago