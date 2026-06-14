Fifa World Cup 2026: (ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ) ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି । ପାଞ୍ଚଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲର ବିଜୟୀ ଆରମ୍ଭର ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ମରୋକ୍କୋର ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ମେଟଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ସିଂହମାନେ ବ୍ରାଜିଲକୁ ୧-୧ ଗୋଲରେ ଡ୍ର ରଖିଥିଲେ । ବ୍ରାଜିଲ ଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳରେ ସେହି ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଣାଶୁଣା। ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ନେମାର ଜୁନିଅରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟରେ ।
ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ମେଟଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ । ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାଜିଲର ସାମ୍ବା ଯାଦୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୮୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଉଥିଲା । ଚାରିବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କାତାର ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଇତିହାସ ରଚିଥିବା ମରୋକ୍କୋ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍ର ୨୧ ତମ ମିନିଟ୍ ଆଉ ସେବେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନୀରବ ହୋଇଗଲା । ମରୋକ୍କୋର ଇସମାଇଲ୍ ସାବାରି ବ୍ରାଜିଲ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ଏହି ଗୋଲ୍ ସହିତ, ମରୋକ୍କୋ ୧-୦ର ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଜିଲ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ୧୧ ମିନିଟ୍ ପରେ, ୩୨ ତମ ମିନିଟ୍ରେ, ବ୍ରାଜିଲ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଭିନିସିୟସ୍ ଜୁନିଅର୍ ବ୍ରୁନୋ ଗୁଇମାରେସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ପାସିଂ ଖେଳ ଖେଳି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମୋରକ୍କୋର ଷ୍ଟାର ଗୋଲକିପର ୟାସିନ୍ ବୋନୋ ଗୋଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ବଲ୍ ଭିନିସିୟସ୍ଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରି ସିଧା ଜାଲରେ ପଶିଗଲା। ଏହା ଭିନିସିୟସ୍ଙ୍କ ୧୦ମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ ଥିଲା, ଯାହା ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ରେ ସମାନ କରିଥିଲା।
ଏହା ପରେ, ଉଭୟ ଦଳ ଅନେକ ଗୋଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋର ୧-୧ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାର ଏକ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ବ୍ରାଜିଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍। ଶୁକ୍ରବାର ଫିଲାଡେଲଫିଆରେ ହାଇତି ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ରାଜିଲର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ବ୍ରାଜିଲର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ । ଶୁକ୍ରବାର ଫକ୍ସବୋରୋରେ ମରକ୍କୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ। ଆଟଲାଣ୍ଟାରେ ହାଇତି ବିପକ୍ଷରେ ମରକ୍କୋର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଯଦିଓ ଭିନିସିୟସ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୯୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ ମନେ ରଖିଥିଲେ। ନେମାର ଜୁନିଅର। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ନେମାର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ନେମାରଙ୍କ ୧୦ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତଥାପି, ପରିଚାଳନା ଆଶାବାଦୀ ଯେ ନେମାର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫେରିବେ, କାରଣ ଯଦି ବ୍ରାଜିଲ୍ ୨୦୦୨ ମସିହାରୁ ୨୪ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ଶେଷ କରିବାକୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ପଡ଼ିଆରେ ନେମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହେବା ସହିତ, ବ୍ରାଜିଲ୍ ପାଇଁ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ହାଇତି ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେମାର କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଯାଦୁ ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜୀ ମିଡିଆ