Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Fifa World Cup 2026: ପାଞ୍ଚଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲର ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଜୟୀ ସ୍ୱପ୍ନ...ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

Fifa World Cup 2026: ପାଞ୍ଚଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲର ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଜୟୀ ସ୍ୱପ୍ନ...ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

Fifa World Cup 2026: ଭିନିସିୟସ୍ ଜୁନିଅର୍‌ ବ୍ରୁନୋ ଗୁଇମାରେସ୍‌ଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ପାସିଂ ଖେଳ ଖେଳି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମୋରକ୍କୋର ଷ୍ଟାର ଗୋଲକିପର ୟାସିନ୍ ବୋନୋ ଗୋଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ବଲ୍ ଭିନିସିୟସ୍‌ଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରି ସିଧା ଜାଲରେ ପଶିଗଲା। ଏହା ଭିନିସିୟସ୍‌ଙ୍କ ୧୦ମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ ଥିଲା, ଯାହା ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ରେ ସମାନ କରିଥିଲା।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 14, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:05 PM IST
Fifa World Cup 2026: ପାଞ୍ଚଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲର ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଜୟୀ ସ୍ୱପ୍ନ...ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fifa World Cup 2026: ପାଞ୍ଚଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲର ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଜୟୀ ସ୍ୱପ୍ନ...ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା
FIFA World Cup 20265 min ago
2
FIFA World Cup 202636 min ago
3
Maoist dump54 min ago
4
Annapurna scheme1 hr ago
5
road accident2 hrs ago