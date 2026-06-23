Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ଇରାକକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ହରାଇଲା ଫ୍ରାନ୍ସ , ୧୦୦ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଚମକିଲେ ଏମ୍ବାପେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଇରାକକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ତାଙ୍କର ୧୦୦ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା କାଇଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓସମାନ ଡେମ୍ବେଲେ ତୃତୀୟ ଗୋଲ କରି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଇରାକ ବିପକ୍ଷରେ 3-0 ଗୋଲରେ ବ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 23, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:53 PM IST
FIFA 2026: ଇରାକକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ହରାଇଲା ଫ୍ରାନ୍ସ , ୧୦୦ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଚମକିଲେ ଏମ୍ବାପେ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Qatar Blast:କତାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୨ ଭାରତୀୟ ମୃତ
Qatar Blast1 hr ago
2
Odisha vigilance2 hrs ago
3
Lucknow Coaching Centre Fire3 hrs ago
4
top 10 news today3:04 AM IST
5
Odisha news2:18 AM IST