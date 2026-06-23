FIFA 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଇରାକକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ତାଙ୍କର ୧୦୦ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା କାଇଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓସମାନ ଡେମ୍ବେଲେ ତୃତୀୟ ଗୋଲ କରି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଇରାକ ବିପକ୍ଷରେ 3-0 ଗୋଲରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଥାଇ ରାଉଣ୍ଡ 32ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ନେଇଛି। ଏମ୍ବାପେ 14ତମ ଏବଂ 54ତମ ମିନିଟରେ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ମ୍ୟାଚରେ ଚମକ ଆଣିଥିଲେ।
ଏହି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏମ୍ବାପେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଗୋଲ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ନରୱେର ଏର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ହାରାଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଟି ଗୋଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ନରୱେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମାନ ଗ୍ରୁପ୍ Iରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର (ଜୁନ୍ ୨୬) ବୋଷ୍ଟନରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ଇରାକ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ୧୪ତମ ମିନିଟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ମାଇକେଲ ଓଲିସଙ୍କ ପାସ୍ ପରେ ଏମ୍ବାପେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ୟାର୍ଡ ଦୂରରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବାମପାଦ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟି ଇରାକୀ ଦଳର ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲର ପରିଣାମ ଥିଲା। ଜାଇଦ ତାହସିନ ଏବଂ ଗୋଲକିପର ଅହମ୍ମଦ ବସିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ବଲକୁ ଡେମ୍ବେଲଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ଡେମ୍ବେଲ ବଲକୁ ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ପାଖକୁ ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଏକ ସହଜ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରି ନଥିଲେ।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ ଦୌଡ଼ରେ ଏମ୍ବାପେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର କେବଳ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬ ଗୋଲ୍ ସହିତ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବତନ ଜର୍ମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ମିରୋସ୍ଲାଭ କ୍ଲୋସେଙ୍କ ୧୬ ଗୋଲ୍ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ସୋମବାର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମେସି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ କରି ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ମେସି ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ଠାରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଗୋଲ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ୧୫ତମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ୧୬ତମ ଗୋଲ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଭୁଲରୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ରୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ୧୫ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ ପଛରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ।
୧୨ ମିନିଟ୍ ପରେ ଡେମ୍ବେଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳ-ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଇକେଲ ଓଲିସ୍ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଡେମ୍ବେଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନରୱେ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଦଳ ଜାଣେ ଯେ ଫଳାଫଳ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଏମ୍ବାପେ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ।
ସେ ୧୦୩ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡିଡିୟର ଡେସଚାମ୍ପସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଫ୍ରାନ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଏବଂ ଏମବାପେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ତେବେ ସେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ।