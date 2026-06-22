Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Kylian Mbappe: ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏମ୍ବାପେ, ଇରାକ ବିରୋଧରେ ରଚିପାରନ୍ତି ଏହି ବିରଳ ରେକର୍ଡ

Kylian Mbappe: ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏମ୍ବାପେ, ଇରାକ ବିରୋଧରେ ରଚିପାରନ୍ତି ଏହି ବିରଳ ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିନାୟକ କାଇଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପରେ ଫୁଟବଲ୍‌ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ତାଙ୍କର କରିସ୍ମାଟିକ୍ ଖେଳ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 22, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:15 PM IST
Kylian Mbappe: ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏମ୍ବାପେ, ଇରାକ ବିରୋଧରେ ରଚିପାରନ୍ତି ଏହି ବିରଳ ରେକର୍ଡ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Lucknow Coaching Centre Fire: କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ,୧୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୃତ
Lucknow Coaching Centre Fire2 hrs ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odisha UG Admission 2026-273 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Alireza Bayranvand3 hrs ago