Kylian Mbappe: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିନାୟକ କାଇଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପରେ ଫୁଟବଲ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ତାଙ୍କର କରିସ୍ମାଟିକ୍ ଖେଳ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ କ୍ଲବ୍ ଫୁଟବଲ୍ରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ଦେଇଛି। କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପେ ତାଙ୍କର ଗତି, ଡ୍ରିବଲିଂ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଫିନିସିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ଆଜି (ସୋମବାର) ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ I ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ-ଇରାକ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିନାୟକ କାଇଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ଇରାକ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର 100ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ସର୍ବକାଳୀନ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଲ ସ୍କୋରର ହେବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 27 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେନେଗାଲ ବିପକ୍ଷରେ 3-1 ବିଜୟରେ କାଇଲିଆନ୍ ମ୍ବାପ୍ପେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
୧୦୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ।
କାଇଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗୋଲ ସହିତ ସେ ଅଲିଭିୟର ଗିରୋଡଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଫ୍ରାନ୍ସର ସର୍ବକାଳୀନ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଲ ସ୍କୋରର ହୋଇଥିଲେ। କାଇଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ୫୮ଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗିରୋଡ ୫୭ଟି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାଇଲିଆନ୍ ମ୍ବାପ୍ପେ କହିଥିଲେ, "ଜାତୀୟ ଦଳଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ୧୦୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପ୍ରକୃତରେ ଐତିହାସିକ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ।"
କାଇଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ନିକଟତର
ଯଦି ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ତେବେ କାଇଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଡିଡିୟର ଡେସଚାମ୍ପସ୍ (ମିଡଫିଲ୍ଡର ଭାବରେ ୧୦୩ ଥର ଖେଳିବା)ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆଘାତମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଲେସ୍ ବ୍ଲୁସ୍ ପାଇଁ ୧୪୫ ଥର ଖେଳିବାର ଗୋଲକିପର ହୁଗୋ ଲୋରିସଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ। କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପ୍ପେ ୨୦୧୭ରେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୦୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ୧୦ମ ଫରାସୀ ଖେଳାଳି ହେବେ। କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପ୍ପେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୯ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୫୮ ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି।