/FIFA World Cup 2026 Prize Money: ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲା ସ୍ପେନ, ବିଜେତା ଦଳ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା

FIFA World Cup 2026 Prize Money: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ବିଜେତା ହୋଇଛି ସ୍ପେନ୍ । ସ୍ପେନ୍ ଦିର୍ଘ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ,ଏହି ଟିମ୍ ୨୦୧୦ରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସ୍ପାନିସ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କରିଛି।ଏହି ବର୍ଷ, ଫିଫା କାତାରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଜେତା ଏବଂ ଉପବିଜେତା ଉଭୟ ଦଳ ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ।
ସ୍ପେନ କେତେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଲା?
ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ, ସ୍ପେନ ୫୦ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ତାହା ପ୍ରାୟ ୪୭୭ କୋଟି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ,ଉପବିଜେତା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୩୩ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୩୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳକୁ ୨୯ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମିଳିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ୨୭୮ କୋଟି ସହ ସମାନ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ୨୭ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମିଳିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୯ କୋଟି ହେବ।
ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ଖାସ୍ କଥା:
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଭଳି ଟିମ୍ କୁ ସ୍ପେନ୍ ହରାଇବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚରେ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସଂଗଠିତ ଫୁଟବଲ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ପେନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିହତ କଲା। ୧୦୬ ତମ ମିନିଟରେ ସ୍ପେନ୍ ଗୋଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଫେରାନ୍ ଟୋରେସ୍ ବିଜୟୀ ଗୋଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ।