Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA World Cup 2026 Prize Money: ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲା ସ୍ପେନ, ବିଜେତା ଦଳ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା

FIFA World Cup 2026 Prize Money: ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲା ସ୍ପେନ, ବିଜେତା ଦଳ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା

FIFA World Cup 2026 Prize Money: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ବିଜେତା ହୋଇଛି ସ୍ପେନ୍ । ସ୍ପେନ୍ ଦିର୍ଘ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 20, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:00 PM IST
FIFA World Cup 2026 Prize Money: ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲା ସ୍ପେନ, ବିଜେତା ଦଳ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା
Image Credit: ବିଜେତା ଦଳ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hisar News: ହିସାରରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ!ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ
hisar news1 hr ago
2
hisar news1 hr ago
3
First Dengue Vaccine2 hrs ago
4
Tripura DGP3 hrs ago
5
Odia News7:53 AM IST