Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: କିଏ ହେବ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍? କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର...

କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ମୋରୋକ୍କୋ, ସ୍ପେନ୍, ବେଲଜିୟମ, ନରୱେ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ଦଳ ୟୁରୋପର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୟୁରୋପୀୟ ଫୁଟବଲର ଦବଦବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 09, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:21 PM IST
FIFA 2026: କିଏ ହେବ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍? କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Missing Fishermen: ଇଲିସି ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ୧୫ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ୭ ଦିନ ହେଲାଣି ମିଳୁନି ପତ୍ତା.
Missing Fishermen News1 hr ago
2
Petrol Diesel price3 hrs ago
3
Top 10 news3 hrs ago
4
lpg cylinder news2:34 AM IST
5
us iran conflict2:11 AM IST