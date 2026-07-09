FIFA 2026: କିଏ ହେବ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍? କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର...

FIFA 2026: ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪୦ଟି ଦଳ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ୮ଟି ଦଳ ଟ୍ରଫି ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ।
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ମୋରୋକ୍କୋ, ସ୍ପେନ୍, ବେଲଜିୟମ, ନରୱେ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ଦଳ ୟୁରୋପର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୟୁରୋପୀୟ ଫୁଟବଲର ଦବଦବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି।
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସ-ମୋରୋକ୍କୋ, ସ୍ପେନ୍-ବେଲଜିୟମ, ନରୱେ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା-ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
ଏହି ୮ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ସ୍ପେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋରୋକ୍କୋ, ବେଲଜିୟମ, ନରୱେ ଓ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୧୯୭୮, ୧୯୮୬ ଓ ୨୦୨୨ରେ ମୋଟ ୩ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ୧୯୯୮ ଓ ୨୦୧୮ରେ ୨ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ (୧୯୬୬) ଓ ସ୍ପେନ୍ (୨୦୧୦) ଥରେ ଥରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି।
ଏବେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଉପରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିବେ ନା କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।