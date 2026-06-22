Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Fifa 2026: ସ୍ପେନର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ! ସାଉଦି ଆରବକୁ 4-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ନମ୍ବର ଶୀର୍ଷରେ ଦଳ

Fifa 2026: ସ୍ପେନର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ! ସାଉଦି ଆରବକୁ 4-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ନମ୍ବର ଶୀର୍ଷରେ ଦଳ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ସ୍ପେନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସାଉଦି ଆରବକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଓୟାରଜାବାଲଙ୍କ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଏବଂ ୟାମାଲଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ସ୍ପେନ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଗ୍ରୁପ୍‌ H ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସାଉଦି ଆରବକୁ ୪-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥି

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 22, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:55 PM IST
Fifa 2026: ସ୍ପେନର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ! ସାଉଦି ଆରବକୁ 4-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ନମ୍ବର ଶୀର୍ଷରେ ଦଳ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ୪୦% ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha news24 min ago
2
Tamil Nadu Gas Leak59 min ago
3
Alireza Beiranvand1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Aki’s Harbour2 hrs ago