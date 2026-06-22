/Fifa 2026: ସ୍ପେନର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ! ସାଉଦି ଆରବକୁ 4-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ନମ୍ବର ଶୀର୍ଷରେ ଦଳ

FIFA 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସ୍ପେନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସାଉଦି ଆରବକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଓୟାରଜାବାଲଙ୍କ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଏବଂ ୟାମାଲଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ସ୍ପେନ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ H ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସାଉଦି ଆରବକୁ ୪-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଯୁବ ଖେଳାଳି ଲାମିନ୍ ୟାମାଲ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ମିକେଲ୍ ୟାମାଲ ସ୍ପେନର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ୟାମାଲ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓୟାରଜାବାଲ ଦୁଇଟି ଯୋଡିଥିଲେ। ସ୍ପେନ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ କେପ୍ ଭର୍ଦେ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲଶୂନ୍ୟ ଡ୍ର ଥିଲା। ସାଉଦି ଆରବ ବିପକ୍ଷରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଥିଲା। ସ୍ପେନ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ସେମାନେ ସାଉଦି ଆରବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଲାମିନ୍ ୟାମାଲଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଯିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ଡ୍ରିବଲିଂ ସାଉଦି ଆରବ ଡିଫେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଖେଳର ୧୦ ମିନିଟରେ ସ୍ପେନର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ
ସ୍ପେନର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ୧୦ମ ମିନିଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଡାନି ଓଲମୋ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ରସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୟାମାଲ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବଲକୁ ନେଟରେ ପକାଇଥିଲେ। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଥିଲା। ଏହା ସ୍ପେନର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ୩୦ତମ ମିନିଟରେ, ଆୟମେରିକ୍ ଲାପୋର୍ଟେ ସ୍ପେନର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ। ଡାନି ଓଲମୋଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆୟମେରିକ୍ ଲାପୋର୍ଟେ ହେଡ୍ କରିଥିଲେ। ବଲ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଓୟାରଜାବାଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ।
୧୩ମିନିଟରେ ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଗୋଲ
ମାତ୍ର ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ, ସ୍ପେନ୍ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦଳୀୟ ଗୋଲ ସ୍କୋର କଲା। ମାର୍କ କୁକୁରେଲା ସାଉଦି ଆରବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପାସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଲ୍ କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ଡାନି ଓଲମୋ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଲ୍ କୁ ଓୟାରଜାବାଲ୍ ଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭଲି ସହିତ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ତୃତୀୟ ଗୋଲ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ 3-0 ଗୋଲରେ ଆଗୁଆ ରହିବା ପରେ ସ୍ପେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଲୁଇସ୍ ଡେ ଲା ଫୁଏଣ୍ଟେ ୟାମାଲ ଏବଂ ଓୟାରଜାବାଲଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସ୍ପେନ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଡାନି ଓଲମୋ ଏକ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭଲି ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ସ୍ପେନ୍ ଚତୁର୍ଥ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।
ସ୍ପେନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ୪-୦ ଗୋଲରେ ଜିତିଲା
ସାଉଦି ଗୋଲକିପର ତାଙ୍କ ସଟ୍କୁ ରୋକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଟି ସାଉଦି ଖେଳାଳି ହାସନ୍ ଆଲ୍ଟାମ୍ବାକାତିଙ୍କ ଉପରେ ବାଜି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୋଲ୍ରେ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ପେନ୍ ସାଉଦି ଆରବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଜାରି ରଖିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ୪-୦ ଗୋଲରେ ଜିତିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ସ୍ପେନ୍ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି।