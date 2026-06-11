Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA World Cup 2026: ଆଜିଠୁ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସମର,ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

FIFA World Cup 2026: ଆଜିଠୁ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସମର,ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ବିଗୁଲ୍ ବାଜିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପୁଟବଲ୍ ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋର ୧୬ଟି ସହରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ ଖେଳାଯିବ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 11, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:08 AM IST
FIFA World Cup 2026: ଆଜିଠୁ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସମର,ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: ଆଜିଠୁ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସମର,ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମେକ୍ସିକୋ ଓ
FIFA World Cup 20267 min ago
2
UG Admission 2026Jun 10
3
Top 10 News HeadlinesJun 10
4
Prime Minister Narendra ModiJun 10
5
Vedanta AluminiumJun 10