/FIFA World Cup 2026: ଆଜିଠୁ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସମର,ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ବିଗୁଲ୍ ବାଜିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପୁଟବଲ୍ ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋର ୧୬ଟି ସହରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ ଖେଳାଯିବ। ଏଥର ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ୪୮ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଏହା ସର୍ବବୃହତ ଏହା ସର୍ବବୃହତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୧୦୪ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଫୁଟବଲ୍ ପାଓ୍ବାର ହାଉସ୍ ଇଟାଲୀର ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଇଟାଲୀ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିନି। ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୦ ଟା ୩୦ ରୁ ମେକ୍ସିକୋର ଐତିହାସିକ ଆଜଟେକା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବି
ଶ୍ବପକ୍ ତିନୋଟି ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ୩ଟି ଭେନ୍ୟୁରେ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ୍ ପପ୍ ଗାୟିକା ସକିରା ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବେ।