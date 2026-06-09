FIFA World Cup 2026: ଏଣିକି ବିନା ବାଧାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ

FIFA World Cup 2026: ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବୈଷୟିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ZEE 5 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି।
କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀର ଡିଜିଟାଲ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ZEE 5 କୁ ଏକକାଳୀନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବଢାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହି ସମୟରେ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ରୀଡା ବିଷୟବସ୍ତୁର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ପାଇରେସି ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଆଦେଶ ପାଇଛି। ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ISP) ଏବଂ ନିୟାମକ ଏଜେନ୍ସି ସହାୟତାରେ ବେଆଇନ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରୁଥିବା ମିରର୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକମାନେ କେବଳ ବୈଧ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, 'ଜୀ' ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ-ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଗତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସର୍ବାଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଏହି ପଦ୍ଧତି, ଯାହା ରେଖୀୟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ, ଲାଇଭ୍ କ୍ରୀଡା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
କମ୍ପାନୀ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ଭାରତରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ରୀଡା ପ୍ରସାରଣରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା, ଦୃଢ଼ ବୈଷୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି, ZEE ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି।