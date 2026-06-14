Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Fifa World Cup 2026: ବୋଷ୍ଟନରୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏକ ଚମତ୍କାର ଭିଡିଓ...ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର

Fifa World Cup 2026: ବୋଷ୍ଟନରୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏକ ଚମତ୍କାର ଭିଡିଓ...ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର

Fifa World Cup 2026: ଏହି ସମୟରେ, ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବଲକୁ ଖେଳୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ। ପ୍ରାୟ ୧୭ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 14, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:36 PM IST
Fifa World Cup 2026: ବୋଷ୍ଟନରୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏକ ଚମତ୍କାର ଭିଡିଓ...ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fifa World Cup 2026: ବୋଷ୍ଟନରୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏକ ଚମତ୍କାର ଭିଡିଓ...ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୋ
FIFA World Cup 20262 min ago
2
Odia News26 min ago
3
FIFA World Cup 202634 min ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
Maoist dump1 hr ago