Fifa World Cup 2026: ଆମେରିକାରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ଯାଦୁ ତା'ର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ବୋଷ୍ଟନରୁ ଏପରି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଫୁଟବଲ୍ କିକ୍ କରିବା ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବଲକୁ ଖେଳୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ। ପ୍ରାୟ ୧୭ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲେ।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବୋଷ୍ଟନର ସିଟି ହଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଏକ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଫେଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ।