Fifa World Cup: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ

Fifa World Cup: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରୀଡା ମହାକୁମ୍ଭର ସିଧା ପ୍ରସାରଣକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ବୈଷୟିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିରତ ମ୍ୟାଚ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି।
ଜୀ-୫ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ 8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଦର୍ଶନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜୀ 5, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଟ୍ରାଫିକକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବୈଷୟିକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକକାଳୀନ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ଭିଡିଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ସ୍ତରର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଫଲବ୍ୟାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ରୀଡା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅବୈଧ ପ୍ରସାରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜୀ ଅନଲାଇନ୍ ପାଇରେସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ରାୟ ପାଇଛି। ଏକ 'ଗତିଶୀଳ ଆଦେଶ' ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଆଦେଶ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଅବୈଧ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂକୁ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ନିୟାମକମାନଙ୍କୁ ଫିଫା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇରେଟ୍ କରୁଥିବା ମିରର୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବୈଧ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।