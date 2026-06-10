Add Zee Business As A Preferred Source
App

Fifa World Cup: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରୀଡା ମହାକୁମ୍ଭର ସିଧା ପ୍ରସାରଣକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ବୈଷୟିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦର୍ଶ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 10, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:04 AM IST
Fifa World Cup: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fifa World Cup: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ
FIFA World Cup2 min ago
2
india nuclear policyJun 09
3
top 10 news todayJun 09
4
Home Guards Allowance HikeJun 09
5
cm mohan charan majhiJun 09