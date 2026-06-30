FIFA 2026: କେବେ ଓ କାହା ସହିତ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଖେଳିବ ବ୍ରାଜିଲ, ଜାଣନ୍ତୁ

FIFA 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ସୋମବାର ଟେକ୍ସାସର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ବ୍ରାଜିଲ୍ ଜାପାନକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଜାପାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଜିଲର କାସେମିରୋ ୫୬ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍ରେ (୯୦ତମ ଏବଂ ୫ମ ମିନିଟ୍ରେ) ବଦଳ ଖେଳାଳି ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ମାର୍ଟିନେଲି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ବ୍ରାଜିଲ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅତି କମରେ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଫୁଟବଲ୍ ମହାରଥୀ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଦୀୟମାନ ଜାପାନୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ବ୍ରାଜିଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବ।
ବ୍ରାଜିଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ?
ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ, ବ୍ରାଜିଲ ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ଏବଂ ନରୱେ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜେତା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର (ଜୁନ୍ 30) ଟେକ୍ସାସର ଆର୍ଲିଙ୍ଗଟନ୍ ସ୍ଥିତ AT&T ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହା ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକପର ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନରୱେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1998 ମସିହାରେ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ଏବଂ ନରୱେର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ଏବଂ ନରୱେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ Gରେ ଜର୍ମାନୀ ପଛରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନରୱେ ଗ୍ରୁପ୍ Iରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପଛରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜେତା ରବିବାର (୫ ଜୁଲାଇ) ବ୍ରାଜିଲ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
ଭାରତରେ ମୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବି?
ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ/ନରୱେ ବିଜେତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ (୫ ଜୁଲାଇ) ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ପୂର୍ବ ରୁଦରଫୋର୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ IST ରାତି ୧:୩୦ ରୁ। ଆପଣ Unite8 Sportsରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାଇଁ, ଆପଣ ZEE5 ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ।
ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ହେବ?
ଏହି ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଟଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ "ନ୍ୟୁୟର୍କ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ଷ୍ଟାଡିୟମ" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମଟି NFLର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ଏବଂ ଜେଟ୍ସର ଘର ଏବଂ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହେବ।