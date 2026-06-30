Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: କେବେ ଓ କାହା ସହିତ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଖେଳିବ ବ୍ରାଜିଲ, ଜାଣନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ସୋମବାର ଟେକ୍ସାସର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ବ୍ରାଜିଲ୍ ଜାପାନକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଜାପାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଜିଲର କାସେମିରୋ ୫୬ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 30, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:44 PM IST
FIFA 2026: କେବେ ଓ କାହା ସହିତ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଖେଳିବ ବ୍ରାଜିଲ, ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup: କିଏ ଏହି ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ଗିଲ୍? ଦିନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ନିଜର କିଟ୍
FIFA World Cup 202651 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
vigilance raid2 hrs ago
5
Rain Alert3 hrs ago