Fifa World Cup: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି... ୪୮ଟି ଦଳ, ୧୬ଟି ସହର ଏବଂ ଏକ ଚମକଦାର ଟ୍ରଫି... କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସାଧାରଣ ଇଭେଣ୍ଟର ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟ ହେଉଛି ସେହି ଚାରି ଜଣ ସୁପରଷ୍ଟାର, ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଆରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ... ଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମନେପକାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବ ଫରାସୀ ଝଡ଼ବାଜ ଏମବାପ୍ପେ ଫାଇନାଲରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୋର କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ... ଏବଂ ଆଜି, ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, ଏମବାପ୍ପେଙ୍କ ସହିତ, ବିଶ୍ୱର ଆଉ ତିନି ଜଣ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି... ମେସି, ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏବଂ ନେମାର... ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି...
ଫ୍ରାନ୍ସ ହୁଏତ ଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ନଥାଇପାରେ... କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୋର କରି, ଏମବାପ୍ପେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫୁଟବଲ୍ର ନୂତନ ରାଜା... ସେ ଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଝାଳ ବୁହାଇ ଦେଇଥିଲେ...
ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିନାୟକ କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପ୍ପେ... ମାତ୍ର ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଏମବାପ୍ପେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୧୨ ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି... ସେ ୨୦୧୮ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୨ରେ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶେଷ କରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ଏଥର ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋର ପଡ଼ିଆରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପୁଣି ଥରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ...
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଲିଓନେଲ୍ ମେସି, ଯିଏ "ଫୁଟବଲର ଭଗବାନ" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରାୟ ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ମେସି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମେସିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମୁକୁଟ ବଜାୟ ରଖିବା।
ମେସି ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମେସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୧୩ଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍କୋରର କରିଛି।
ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କରିସ୍ମାଟିକ୍ ଫରୱାର୍ଡ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ କିପରି ପଛରେ ରହିପାରିବେ?
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହା ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯାଦୁକରୀ ଏକହଜାର ଗୋଲ ସ୍କୋରର ବହୁତ ନିକଟତର ରୋନାଲ୍ଡୋ, କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ହରାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ।
ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲକୁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ତାରକାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ, ନେମାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଏହି ଶେଷ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି।
ଏହା କେବଳ ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ... ଏହା ମେସି ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ମଞ୍ଚ ବା ଅନ୍ତିମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଏମବାପ୍ପେଙ୍କ ପାଇଁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ନୂତନ ଫୁଟବଲ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାବରେ କିଏ ଉଭା ହେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜୀ ମିଡିଆ