Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Fifa World Cup: କିକ୍‌ର ଯାଦୁଗର! ୩ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର...ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ କେବଳ ZEEରେ!

Fifa World Cup: କିକ୍‌ର 'ଯାଦୁଗର'! ୩ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର...ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ କେବଳ ZEEରେ!

Fifa World Cup: ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଲିଓନେଲ୍ ମେସି, ଯିଏ "ଫୁଟବଲର ଭଗବାନ" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରାୟ ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ମେସି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମେସିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମୁକୁଟ ବଜାୟ ରଖିବା।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 12, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:58 PM IST
Fifa World Cup: କିକ୍‌ର 'ଯାଦୁଗର'! ୩ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର...ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ କେବଳ ZEEରେ!

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
E85 ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?
Odia News8 min ago
2
FIFA World Cup27 min ago
3
Odia News52 min ago
4
Agson Global Loan Default2 hrs ago
5
top 10 news today2 hrs ago