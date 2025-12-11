FIH Hockey: ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ ପରେ ହକି ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

FIH Hockey Junior World Cup 2025: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
FIH Hockey Junior World Cup 2025: ପୁରୁଷ ଜୁନିଅର ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "FIH ହକି ପୁରୁଷ ଜୁନିଅର ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପୁରୁଷ ଜୁନିଅର ହକି ଟିମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ! ଆମର ଯୁବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଟିମ୍ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଦେଶର ଅଗଣିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି।"
Congratulations to our Men's Junior Hockey Team on scripting history at the FIH Hockey Men’s Junior World Cup 2025! Our young and spirited team has secured India’s first-ever Bronze medal at this prestigious tournament. This incredible achievement inspires countless youngsters… pic.twitter.com/iEbPd2Jh1z
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2025
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, FIH ହକି ଜୁନିଅର ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସାହସ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅଟଳ ଦୃଢ଼ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି। ଆମର ଜୁନିଅର ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍କୁ ଆହୁରି ସଫଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।
Heartiest congratulations to Team India on clinching the bronze medal at the Men’s FIH Hockey Junior World Cup 2025.
The spirited comeback against Argentina reflects the grit, discipline and indomitable determination of our young players. Their exceptional performance has made… pic.twitter.com/1kLM5mX397
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) December 11, 2025
