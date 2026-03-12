FIR on Hardik Pandya: ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ନାଁରେ FIR

FIR on Hardik Pandya: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଐତିହାସିକ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ, ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଖୁସି ମନାଉଥିବା ବେଳେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଣେରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
FIR on Hardik Pandya: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଐତିହାସିକ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ, ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଖୁସି ମନାଉଥିବା ବେଳେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଣେରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅପମାନର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାମଲା ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅପମାନ ପାଇଁ କେତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ପୁଣେରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR କାହିଁକି?
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମାହିକାକୁ କିସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ, ପୁଣେର ଶିବାଜୀନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ପୋଷାକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହାନୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ।
A complaint filed against Hardik Pandya in Shivaji Nagar police station by an advocate Wajid Khan.
As per him, Hardik Pandya was lying with Mahieka in ground and flag was kept in the back which was an insult of National Flag. pic.twitter.com/b6OWsVckKD
— A N U J (@Hello_anuj) March 12, 2026
ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଅପମାନ ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ନିୟମ ଅଛି?
ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୧୯୭୧ ମସିହାର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଅପମାନ ନିବାରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନର ଧାରା ୨ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ମାମଲାରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ପୋଡ଼ି, ଚିରି କିମ୍ବା ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନନ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ନା ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭୁଲ ଥିଲା ତାହା ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଜେଲ୍?
ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଧାରା ୨ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, କୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଜରିମାନା, କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ଅପମାନ କରିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଜଡିତ।
ଭାରତୀୟ ପତାକା ସଂହିତା:
ଭାରତର ପତାକା ସଂହିତା ୨୦୦୨ ଭାରତୀୟ ପତାକା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପତାକାକୁ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ପିନ୍ଧାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ୟୁନିଫର୍ମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜୟ ପରେ ଖେଳାଳିମାନେ କାନ୍ଧରେ ପତାକା ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ସାଧାରଣ କଥା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଚୁମ୍ବନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ। ଅଭିଯୋଗଟି ଏହାର ଦାବି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇନଥିଲା।