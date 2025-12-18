Football Player Demise: ପୂରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ, ମାତ୍ର ୩୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫୁଟବଲରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ...

Football Player Demise: ଇକ୍ୱେଡର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଆକିଲର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ସାମାନେସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ରାଜଧାନୀ କ୍ୱିଟୋରୁ ୨୬୫ କିଲୋମିଟର (୧୬୫ ମାଇଲ) ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ।
Trending Photos
Football Player Demise: ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ୍ୱାଡୋରିଆନ୍ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଆଣ୍ଡିଆନ୍ ଦେଶରେ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ବାର୍ସିଲୋନା ଡି ଗୁଆକିଲ୍ ର ଜଣେ ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ଡିଫେଣ୍ଡର ମାରିଓ ପିନେଡାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇନଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଇକ୍ୱେଡୋରର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପିନେଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ବାର୍ସିଲୋନା ଡି ଗୁଆକିଲ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରଶଂସକ ପିନେଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖିତ। ପିନେଡା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡିଏଣ୍ଟେ ଡେଲ୍ ଭାଲେରେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୨୦୧୦ ରୁ ୨୦୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ୨୦୧୬ରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଗୁଆକିଲ୍ ର କ୍ଲବକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ଡିଫେଣ୍ଡର ୨୦୨୨ରେ ବ୍ରାଜିଲର ଫ୍ଲୁମିନେନ୍ସରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ।
ପିନେଡା ଇକ୍ୱେଡୋର ପାଇଁ ନଅଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳ ୨୦୨୧ କୋପା ଆମେରିକାରେ ବ୍ରାଜିଲ ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଇକ୍ୱେଡରକୁ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ କରାଯିବା ସମୟରେ ପିନେଡା ଜଣେ ଅବ୍ୟବହୃତ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଇକ୍ୱେଡର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଆକିଲର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ସାମାନେସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ରାଜଧାନୀ କ୍ୱିଟୋରୁ ୨୬୫ କିଲୋମିଟର (୧୬୫ ମାଇଲ) ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଇକ୍ୱେଡର ଅବଜରଭେଟୋରୀ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେଡ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଇକ୍ୱେଡରରେ ୯,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ହତ୍ୟା ସହିତ ରେକର୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ହିଂସାତ୍ମକ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୭,୦୬୩ ହିଂସାତ୍ମକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସେତେବେଳର ରେକର୍ଡ ୮,୨୪୮ ଥିଲା।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡାନିଏଲ୍ ନୋବୋଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ରଗ୍ କାର୍ଟେଲ ସହିତ ଜଡିତ ଇକ୍ୱେଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଅପରାଧିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ନଭେମ୍ବରରେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡିଏଣ୍ଟେ ଡେଲ୍ ଭାଲର ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ଫୁଟବଲରଙ୍କ ଗୁଆକିଲରେ ଏକ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ୍ସାପ୍ରୋମୋ କୋଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ମାଇକୋଲ ଭାଲେନ୍ସିଆ ଏବଂ ଲିଆଣ୍ଡ୍ରୋ ୟେପେଜ୍ ଏବଂ ୨୨ ଡି ଜୁନିଓର ଜୋନାଥନ ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ୍ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
Also Read: Morning Headache: ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ହେଉଛି କି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ?
Also Read: Juice Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଜିକାଲ ଜୁସ୍...କେଶ ଝଡିବା ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ମୁଖର ଚମକ କରିବ ଦ୍ୱି-ଗୁଣ