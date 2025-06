IND vs Eng Series: କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Dilip Doshi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଲିଡ୍ସରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ଦିଲୀପ ଦୋଷୀଙ୍କ ଲଣ୍ଡନରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ୭୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ସମେତ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ୩୩ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୧୫ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାଳିନ୍ଦୀ, ପୁଅ ନୟନ ଏବଂ ଝିଅ ବିଶାଖାଙ୍କୁ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି।

ସାର୍ ଗାରଫିଲ୍ଡ ସୋବର୍ସ ଥରେ ଦିଲୀପ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପଥକୁ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ରିକେଟରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୋଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କଳା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦିଲୀପ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ୟୁକେରେ ଭେଟିଥିଲି ଏବଂ ସେହି ଗସ୍ତରେ ସେ ନେଟ୍ସରେ ମୋ ସହିତ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାବନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲି। ଦିଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବି। ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ମନେ ପକାଇବି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ।

The BCCI mourns the sad demise of former India spinner, Dilip Doshi, who has unfortunately passed away in London.

May his soul rest in peace pic.twitter.com/odvkxV2s9a

