ICC Women’s World Cup 2025: ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚମକୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରମିତା ମହାପାତ୍ର

ପ୍ରମିତା ମହାପାତ୍ର ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରୀଡା ଉପସ୍ଥାପିକା ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:19 PM IST

ICC Women’s World Cup 2025: ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ତଥା କ୍ରୀଡା ଉପସ୍ଥାପିକା ପ୍ରମିତା ମହାପାତ୍ର ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ରେ ମଞ୍ଚରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରସାରଣରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରମିତା ।

ପ୍ରମିତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୋର ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ଯାହା କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ କରିଛି।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପ୍ରମିତା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସର ଡ୍ରିମ୍ ଜବ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହୋଇ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲେ, ଯାହା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରସାରଣରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରତିଭା ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେବେଠାରୁ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL), ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନେକ ବହୁ-କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ ସହଜରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ । କ୍ରିକେଟ ପ୍ରସାରଣରେ ପ୍ରମିତା ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରମିତା କହିଥିଲେ ଯେ, "ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦୋର ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ କଭର୍ କରୁଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ICC ଇଭେଣ୍ଟ।" ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ICC ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଆଠଟି ଟିମ୍ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିଟି ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ।

