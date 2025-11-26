BCCI ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, କିନ୍ତୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍..., ସିରିଜ ହାରିବା ପରେ କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବୟାନ

Gautam Gambhir PC: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ୦-୨ରେ ହାରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏହି ପିସିରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା।"
Gautam Gambhir PC: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ୦-୨ରେ ହାରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ କି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ବିସିସିଆଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, କିନ୍ତୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା।"
ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ - ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର
ଗମ୍ଭୀର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖେଳାଳି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଟ୍ ପାଇଁ ଦୋଷ ଦେବା ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ଏହି ପରାଜୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ, ମୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି। ପରାଜୟ ପରେ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଆଉ କେବେ ଏପରି କରିବି ନାହିଁ।"
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୦-୨ ପରାଜୟ ପରେ ଗମ୍ଭୀର ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ। ଆମକୁ ଭଲ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ ୯୫ ରନ୍ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ୭ ୱିକେଟରେ ୧୨୨ ରନ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଟ୍ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ। ମୁଁ କେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିବି ନାହିଁ।"
ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଭାରତ ୧୮ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ଟି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗତବର୍ଷ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଏବେ ଘରୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗୌହାଟୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପରାଜୟ ରନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସୀମିତ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ବନନ୍ତି।"