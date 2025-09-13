India vs Pakistan: ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଦେଲେ ଏହି ପରାମର୍ଶ
India vs Pakistan: ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଦେଲେ ଏହି ପରାମର୍ଶ

India vs Pakistan: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:28 PM IST

India vs Pakistan Asia Cup 2025: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ରିଆନ୍ ଟେନ୍ ଡୋଇସ୍କାଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ 'କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା' ପରାମର୍ଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣତଃ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବଦଳରେ ଜୁନିଅର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡୋଇସ୍କାଟେଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ବୋର୍ଡ ଭୟ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ମତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇପାରେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଡଚ୍ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଖେଳାଳିମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦଳ ବୈଠକରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଖେଳାଳିମାନେ ଏଠାକୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛୁ। 

ଡଚ୍ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଖେଳକୁ ରାଜନୀତିଠାରୁ ପୃଥକ ରଖିବା। ମୁଁ ଭାବନା ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଏହା ଆଶା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ନିରାଶାଜନକ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯାହା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କେବଳ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା।'

ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଗମ୍ଭୀର ନିଜେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 'ଏବିପି'ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଥିଲେ, 'ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ (ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ) ବନ୍ଦ ନହୁଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବୁ କି ନାହିଁ। ... କୌଣସି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ।'

