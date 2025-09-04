Amit Mishra Retirement: ୨୫ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ଲଗାଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍
Amit Mishra Retirement: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅମିତ ମିଶ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇଥିଲେ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 04, 2025, 03:18 PM IST

Amit Mishra Retirement: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅମିତ ମିଶ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଘାତ ସମାସ୍ୟା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ମିଶ୍ର ନିଜର ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ ତାଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ସ୍ମୃତି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଏହି ଖେଳ ସହିତ ଜଡିତ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର
ଅମିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସର୍ବଦା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଜଡିତ। ସେ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ "ବ୍ୟାକଅପ୍ ସ୍ପିନର" ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ହୋଇପାରିବେ।

ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ମିଶ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟରେ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁଗଲି ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବଲ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା। ODI ଏବଂ T20 ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସୀମିତ ସୁଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ।

ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ଭେଟେରାନ୍
ଅମିତ ମିଶ୍ର ନିଜ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ୨୫ ବର୍ଷ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷ। ମୁଁ ବିସିସିଆଇ, ପ୍ରଶାସନ, ହରିୟାଣା କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ, ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ, ମୋର ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ବିଶେଷକରି ସେହି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ସବୁଠି ମୋ ସହିତ ରହିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ମୋତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ପାଳନ କରିବି।"

ଅମିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି। ମିଶ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ରହିବେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ।

ଅମିତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ
ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଅମିତ ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଭାଷ୍ୟକାର ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭଳି ଭୂମିକାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଏହା ସହିତ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ ଏବଂ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବେ।

ତାଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକ ନୂତନ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯିବ।

