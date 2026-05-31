Gt Vs Rcb Ipl Final Match 2026: ସୁପର ସଣ୍ତେରେ ହେବ ସୁପର ଫାଇଟ୍,ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଜିଟି-ଆରସିବି

Gt Vs Rcb Ipl Final Match 2026: ଦିର୍ଘ ୭୨ଦିନ ଏବଂ ୭୩ ସଂଘର୍ସପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ ର ୧୯ ତମ ସଂସ୍କରଣ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଡିଫେଣ୍ତିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ ଚାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ୍ ଟାଇଟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଲାଗି ସାମ୍ନାସାମି ହେବେ। ଫାଇନାଲ୍ ରେ ଆରସିବିର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଜିଟିର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ୍ ଲଢେଇ ହେବ। ଆରସିବି କ୍ବାଲିଫାୟର-୧ରେ ଜିଟିକୁ ୯୨ ରନ୍ ରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।
ଏପଟେ, ଜିଟି କ୍ବାଲିଫାୟର୍-୨ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ୭ ଓ୍ବିକେଟ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ରଜତ୍ ପଟିଦାର୍ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧିନ ଆରସିବି ଦଳ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି। ଦଳର ଅସଲ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟାଟିଂ । ଏହି ଟିମ୍ ରେ ଭେଙ୍କଟେସ୍ ଆୟର, ବିରାଟ୍ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ୍, ରଜତ୍ ପଟିଦାର୍, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଜିତେଶ ଶର୍ମା ପରି ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ୨ ଅଲରାଣ୍ତର କୁନାଲ୍ ପାଣ୍ୟା ଏବଂ ରୋମେରିଓ ସେଫର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି।
ବୋଲିଂରେ ଭୁବନେଶ୍ବର କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜ୍ୟୋକବ ଓ ଜୋସ୍ ହେଜେଲଉଡଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସଭିଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରୟାସ୍ ରେ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜିଟି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡା କରିବାକୁ ଚାହୁଁବନି। ଅଧିନାୟକ ସୁବମନ୍ ଗିଲ୍ ସୁପର ଟଚ୍ ରେ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ବାଲିଫାୟର -୨ରେ ତାଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ୍ କୁ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଇନଫର୍ମ ବ୍ୟାଟର୍ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଓ ଜୋସ୍ ବଟଲର ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଦଳକୁ ଅଟକାଇବା ଲାଗି ଆରସିବି ଲାଗି ସେତେଟା ସହଜ ହେବନି। ଅଲରାଉଣ୍ତର ଓ୍ବାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ଜାସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଦଳକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି।
ଜିଟିର ଶକ୍ତି ହେଲା ବୋଲର। ପେସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ କାଗିସୋ ରାବାଡା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ୍ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆରସିବିର ବ୍ୟାଟିଂ ଦୁର୍ଗକୁ ଭୁଶୁଡେଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। କ୍ବାଲିଫାୟର୍-୧ରେ ଆରସିବି ନିକଟରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜିଟି-ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ମଧୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ତେବେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ରାତି ୭ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଯିବ।