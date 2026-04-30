Zee OdishaOdisha SportsGT vs RCB: ଆଜି ଗୁଜୁରାଟକୁ ଭେଟିବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିବ ପାଗର ସ୍ଥିତି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 30, 2026, 05:28 PM IST

GT vs RCB: ଆଜି ଗୁଜୁରାଟକୁ ଭେଟିବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିବ ପାଗର ସ୍ଥିତି

GT vs RCB: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ୧୯ତମ ସିଜିନର ୪୨ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିଜିନ୍ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଉତ୍ଥାନ-ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାରିଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ RCB ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଦୁଇଟିରେ ହାରିଛି। RCB ଏବେ ବିଜୟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପିଚ୍ ଏବଂ ପାଗ ଉପରେ ରହିଛି।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଦଳର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IPL 2026 ସିଜିନର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। GT ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ଦୁଇଟି ଜିତିଛି। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି। ଏଠାରେ ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କଳା ମାଟି ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୮ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ୧୨ ଥର ଜିତିଛି ଏବଂ ହାରାହାରି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସ୍କୋର ପ୍ରାୟ ୧୮୦ ରନ।

ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି IPL 2026 ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାଗ ବିଷୟରେ ୩୦ ଏପ୍ରିଲରେ AccuWeather ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ।

Also Read: IPL 2026: ରିକେଲଟନଙ୍କ ଶତକ ବେକାର, ହାରିଲା ମୁମ୍ବାଇ

Also Read: IPL 2026 Points Table: ଟପ୍-୩ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ମାରିଲା ରାଜସ୍ଥାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଏବେ କିଏ ରହିଛି ଉପରେ ଓ କିଏ ତଳେ...

Also Read: IPL 2026: ପଞ୍ଜାବର ବିଜୟ ଧାରାରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ, ୬ ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ରାଜସ୍ଥାନ

Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

TMC
Mamata Banerjee: ​​ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା,
IPL
GT vs RCB: ଆଜି ଗୁଜୁରାଟକୁ ଭେଟିବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିବ ପାଗର ସ୍ଥିତି
rajnath singh
କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ: ରାଜନାଥ ସିଂହ
kolkata
Flight Emergency: କୋଲକାତାରୁ ପୁଣେ ଯାଉଥିବା ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..