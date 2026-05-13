Gt vs SRH: ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ, ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ଗୁଜୁରାଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL 2026ର 56ତମ ମ୍ୟାଚରେ, ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 82 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହା ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ସିଜନର 8ମ ବିଜୟ, ଯାହା ଶେଷ ଚାରିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଛି। ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ ହରାଇ 168 ରନ କରିଥିଲା। 169 ରନର ଟାର୍ଗେଟର ଜବାବରେ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମାତ୍ର 86 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଗୁଜୁରାଟର ଦୁର୍ବଳ ଆରମ୍ଭ
ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୮ଟି ବିଜୟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଚମ ପରାଜୟ ପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ୫ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୬୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଦଳ ବହୁତ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଜିଟି ମାତ୍ର ୨୬ ରନରେ ଦୁଇଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ନିଶାନ୍ତ ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୩୮ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ।
ସାନ୍ଧୁ ୧୪ ବଲ୍ ରେ ୨୨ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୪୧ ବଲ୍ ରେ ୬୦ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦଳକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ୪୪ ବଲ୍ ରେ ୨ ଛକା ଏବଂ ୫ ଚୌକା ସହିତ ୬୧ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ୱାଶିଂଟନ ଜାସନ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୪୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ ୩୩ ବଲ୍ ରେ ୧ ଛକା ଏବଂ ୭ ଚୌକା ସହିତ ୫୦ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ବିପକ୍ଷ ଶିବିରରୁ ପ୍ରଫୁଲ ହିଙ୍ଗେ ଏବଂ ସାକିବ ହୁସେନ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ୧ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
୧୬୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୪.୫ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୮୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଇନିଂସର ଚତୁର୍ଥ ବଲରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ (୦) ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଦଳ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ନଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କାଗିସୋ ରାବାଡା ୬ ରନ କରି ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
ଇଶାନ କିଶାନ (୧୧) ସ୍ମରନ୍ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ (୯)ଙ୍କ ସହିତ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୭ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ (୧୪) ସଲିଲ୍ ଆରୋରାଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୩ ବଲ୍ ରେ ୨୪ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାଗୀଦାରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସଲିଲ୍ ଦଳ ଖାତାରେ ୧୬ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ୧୯ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ବିଜୟୀ ଦଳ ପାଇଁ କାଗିସୋ ରାବାଡା ଏବଂ ଜାସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ରସିଦ୍ ଖାନ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
