IPL 2026: ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ଗୁଜୁରାଟର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୋଶ ବଟଲର, ୱାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଗୁଜୁରାଟ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୧୪ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟ। ଏଥିରେ ମାତ୍ର ୧ ରନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜୁରାଟ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୧୦ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:46 AM IST

DC vs GT: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୋଶ ବଟଲର, ୱାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଗୁଜୁରାଟ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୧୪ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟ। ଏଥିରେ ମାତ୍ର ୧ ରନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜୁରାଟ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୧୦ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୦୯ ରନ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। 

ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଗୁଜୁରାଟ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗୁଜୁରାଟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାଇ ସଦର୍ଶନ ଓ ଶୁବମନ ଗିଲ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ୧୨ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇ ଦଳ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୋଶ ବଟଲର ଓ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଦଳକୁ ଏକ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟରେ ଉଭୟ ଶୁବମନ ଓ ଜୋଶ ବଟଲର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୭୯ ବେଳେ ଜୋସ ବଟଲର ୫୨ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ୱାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ବୋଲରଙ୍କୁ ଚାପରେ ରଖିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଓ ଗିଲ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ଭାବେ ଶୁବମନ ଦିଲ୍ଲୀର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୧୮୩ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁବମନ ୭୦ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗୁଜୁରାଟ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ଭାବେ ୱାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ୱାସିଂଟନ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳି ୫୫ ରନ କରିଥିଲେ। ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୧୦ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ମୁକେଶ କୁମାର ୨ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡ଼ି ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। 

ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ହାସଲ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଜବାବରେ ପାଥୁମ ନିଶଙ୍କା ଓ କେଏଲ ରାହୁଲ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଥୁନ ନିଶଙ୍କା ୪୧ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁଜୁରାଟର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ୱିକେଟ ଯିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାପରେ ରହିଥିଲା। ଚାପ ମଧ୍ୟରେ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ବିଜୟ ଆଶା ଉଜ୍ଜିବିତ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଆଉଟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କେଏଲ ରାହୁଲ ୯୨ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସମୀର ରିଜଭି ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ  ୨ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ ୭, ବିପ୍ରାଜ ନିଗମ ୧, କୁଳଦୀପ ଯାଦବ ଗୋଟିଏ ରନ କରିଥିଲେ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ୨୦ ଓଭର ସୁଦ୍ଧା ୨୦୯ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜୁରାଟ ପକ୍ଷରୁ ରସିଦ ଖାନ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ୨ଟି ଓ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। 

Prabhudatta Moharana

