/India Football Team: ଭାରତ କାହିଁକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ ରେ ନାହିଁ? ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂହ ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ...

India Football Team: ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଟିମ୍ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଲକିପର ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ରଖି ନୂଆ ବିତର୍କର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛନ୍ତି।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ସାନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ କାହିଁକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ କାହିଁକି ଏଏଫସି ଏସିଆନ୍ କପ୍ରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖେଳିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସାନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ କାହିଁକି ନାହୁଁ। ଏହା ଭଲ କଥା ଯେ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜବାବଦେହିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏସିଆନ୍ କପ୍ରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରକ୍ରିୟା।”
ଏଏଫସି ଏସିଆନ୍ କପ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଥର (୧୯୬୪, ୧୯୮୪, ୨୦୧୧, ୨୦୧୯ ଓ ୨୦୨୩) ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ୧୯୬୪ରେ ଭାରତ ଉପବିଜେତା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତା ଭାବେ ରହିଛି।
୨୦୧୧ରେ ଦୀର୍ଘ ୨୭ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଏସିଆନ୍ କପ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା। ୨୦୧୯ରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୪-୧ ଗୋଲରେ ଜିତି ଆଶା ଜଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା।
ସେହିପରି ୨୦୨୩ ଏସିଆନ୍ କପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଓ ସିରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିନଥିଲା। ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପୁଣିଥରେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯୋଜନା ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି।