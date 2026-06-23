Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /India Football Team: ଭାରତ କାହିଁକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ ରେ ନାହିଁ? ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂହ ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ...

India Football Team: ଭାରତ କାହିଁକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ ରେ ନାହିଁ? ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂହ ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ...

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ସାନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ କାହିଁକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ରେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ କାହିଁକି ଏଏଫସି ଏସିଆନ୍ କପ୍‌ରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖେଳିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 23, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:18 PM IST
India Football Team: ଭାରତ କାହିଁକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ ରେ ନାହିଁ? ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂହ ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ, ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍‌କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା
Odisha news52 min ago
2
Germany Football Team56 min ago
3
FIFA 202659 min ago
4
Odisha tribal student1 hr ago
5
Monsoon 20261 hr ago