Asia Cup 2025: ଅଭିଷେକ, ଯଶସ୍ୱୀ, ଗିଲ୍ ଓପନର, ସଞ୍ଜୁ-ତିଲକ ଆଉଟ୍; ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ହରଭଜନ ସିଂହ ଚୟନ କଲେ ଟିମ୍

Asia Cup 2025: ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚୟନ କମିଟି ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପିନର ହରଭଜନ ସିଂହ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଟିମ୍ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭଜ୍ଜି ନିଜ ଦଳରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ନାହାଁନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ।
TOI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ହରଭଜନ ସିଂହ ନିଜ ଦଳରେ ଓପନର ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଦଳରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଭଜ୍ଜୀ ନିଜ ଦଳରେ ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରି ନଥିଲେ।
ଭଜ୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁବମନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରିୟାନ ପରାଗ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ରହିବେ। କେଏଲ ରାହୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ନାମ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିପରକୁ ରଖିନାହିଁ। କେଏଲ ରାହୁଲ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିମ୍ବା ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦଳରେ ରହିବା ଉଚିତ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଟି-୨୦ ପ୍ଲାନରେ ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପ ପରଠାରୁ ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ ଖେଳନ୍ତି। ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଅଛି ଏବଂ ସେ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ରହିବେ। ଭାରତ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ।